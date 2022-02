SAMO SAM PROŠLA PORED NJEGA, ALI ON JE UVEK BIO TU: Tamara Dragičević otkrila kako se zaljubila u Petra Benčinu!

Glumica Tamara Dragičević otvoreno je govorila o braku sa kolegom Petrom Benčinom,

Tamara je u emisiji "Balkanskom ulicom" opisala prvi susret i saznanje da se možda zaljubila.

"Petar mi nije bio simpatija dok nisam shvatila da sam ja njemu. Bilo ga je odjednom mnogo oko mene. U tom našem viđanju desila se zanimljiva situacija da smo oboje bili na kastingu kod Ljubiše Samardžića za 'Miris kiše na Balkanu'. Ljubiša je proveravao za šta sam ja, koju ulogu da mi da. Ja sam završila i srećem Petra, ali mi se mimoiđemo. Petar uđe kod Ljubiše i Ljubiša se vrati i kaže: 'Tamara, Tamara, srećo, samo se vrati da vas vidim zajedno'. I ja se vratim, uloge da budu u paru", rekla je Tamara i nastavila:

"Mi smo sedeli kod Ljubiše sat vremena, završili i onda krenuli kući zajedno. Pričali i pričali, bilo je leto, jako topao dan, oko 40 stepeni. Mi smo šetali, pa smo napravili pauzu da sednemo na piće. Tada nas je video kolega Goran Šušljik i kao očima pokazuje. Ali zaista nije bilo nikakvo muvanje, samo smo kao kolege seli i popili piće. Bilo mi je neprijatno što smo toliko šetali. I onda sam ispričala mami 'nešto se čudno desilo, sa kolegom Petrom Benčinom sam baš dugo šetala i pričala, a ne znam da kažem da li mi se sviđa'. Nešto me je vuklo. Nakon toga sam se Petru svidela i bio je sve češće u našem društvu. Poljubio me je na Novom Beogradu prvi put, blizu reke. A zaprosio me je na moru. Bilo je baš divno. Mislili smo da svadba neće moći da to nadmaši".