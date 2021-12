"BILA JE TUŽNA I NIJE IMALA LAK ŽIVOT": Tamara Dragičević progovorila o emocijama i strahovima, a njen muž Petar o deci

Glumački par koji je stekao veliku popularnost u filmu "Toma" progovorio je o iskustvu sa seta, emocijama ali i privatnom životu.

Tamara Dragičević privukla je veliku pažnju publike ulogom Silvane Armenulić u filmu "Toma", a kako kaže nije želela da kopira preminulu pevačicu već da da svoj lični pečat jer je reč o ženi koja je nosila tugu.

Glumica je otkrila da je ona jedina bila pozvana na kasting za ovu ulogu, ali da je kao i svaki put morala da prođe probna snimanja. Dodala je i da ju je ovo snimanje vratilo u prošla vremena, probudilo emociju ali i navelo da razmisli šta znače prijateljstvo i ljubav.

"Sve vreme su u vazduhu lebdele emocije. Emocije se prožimaju kroz ceo film. Nismo jurili za emocijom, ona je uvek bila tu. Ona je izbijala iz stomaka, pogleda i reči. Silvana je bila žena koja je išla izdugnite glave, nije pokazivala kako se oseća, a i te kako je bila tužna, osetljiva i nije imala lak život", rekla je ona.

Tamara smatra da joj je ova uloga u potpunosti legla, te da je do sada najvažnija i najznačajnija u njenoj karijeri.

"Bila sam potpuno usredsređena na snimanje, da se što bolje osećam u toj ulozi, da se što više približim Silvani, a da zadržim sebe i dam svoj pečat. Nisam želela da to bude imitacija. Za sve nas je to bio veoma zahtevan zadatak, jer je velika bila odgovornost. To su ličnosti koje ljudi vole, o čijim životima mnogo znaju, to su upečatljive karijere i sudbine. Sve je to trebalo provući kroz sebe, dati romantičnu notu, a da bude sve realno."

Tamara Dragičević

Prema njenim rečima nije joj bilo teško da skine bosanski akcenat.

"Moj tata je rođen u Brčkom, a imao je rodbinu u Sarajevu, Višegradu i Čajniču. Kroz detinjstvo sam slušala te ljude. Plašila sam se gde treba da izgovorim "j". Akcenat mi nije bio problem", istakla je Tamara.

I Tamarin suprug, Petar Benčina imao je veoma zapaženu ulogu u ovoj ostvarenju. On je tumačio lik doktora Tome Zdravkovića, a otkrio je i kako uspevaju pored svih angažmana da uspostave granicu između privatnog i poslovnog.

"U našem životu su to prioriteti deca i porodica. Naravno da o poslu pričamo, komentarišemo, da delimo iskustva. Ali nam to nije fokus kada smo kod kuće. Imamo divnu porodicu, prijatelje koje nisu iz ovog posla i razgovor sa njima nam dođe kao ventil", rekao je Petar, a evo kako on i njegova supruga izgledaju van filma: