ZGODNI ČISTAČ ULICA PROGLAŠEN ZA NAJLEPŠEG RADNIKA ČISTOĆE! Ima dve ćerke, žene odlepile za njim, a sada se i on oglasio

Zbog video snimaka na TikToku zvale su ga mnoge televizijske kuće.

Jovica Vasić koji ima 33 godine i radi u JKP "Gradska čistoća" u Beogradu, nezvanično je proglašen najlepšim momkom u tom javnom komunalnom preduzeću. Posao čistača ulica obavlja već 15 godina, a kako kaže, nije ni slutio da će njegov snimak izazvati ovoliku pomamu.

Jovica ima dve ćerke, nije oženjen, kako kaže ova velika "medijska pažnja" mu prija, a ideju za TikTok je dobio od mlađeg brata.

"Mlađi brat ima TikTok i video sam da on stalno nešto kači na tu društvenu mrežu, pa sam tako i ja došao na ideju. Posle prvog snimka video sam da ima dosta pregleda i odlučio sam da nastavim sa snimanjem. Nisam oženjen, ali imam dve male ćerke od 11 i 10 godina", rekao je Jovica, gost Jutra na TV Prva i dodao:

"Isključivo sam koncentrisan samo na posao, ustajem oko 10 do 5, spremam se i krećem. Nekada sam ustajao u 10 do 4, ali to se promenilo. U 6 sam već na terenu, svaka ekipa ima sovj teren, ja sam uglavnom na Voždovcu, nije težak posao, navikao sam na fizički rad. Pozitivna strana posla je definitivno društvo, oni su svi okej. Pojedinci vole da me snimaju, hvale me", rekao je Jovica.

Ok 50 puta sam pogledala tip je bogotachttps://t.co/IqrKgHVmDl — Tatjana Vojtehovski (@TVojtehovski)February 1, 2022

Pored osmeha, Jovica može da se pohvali i izvajanim telom i mnogobrojnim tetovažama, a kako kaže, to je zbog toga što se ranije bavio sportom.

Jovica je istakao da trenutno nema neke velike planove u životu. Zbog svojih video snimaka na TikToku zvale su ga mnoge televizijske kuće, i kako kaže, slava ga nije promenila, ostao je skroman, a posao ne želi da menja, ostaje veran "Gradskoj čistoći".

"On je pravi ambasador čistoće, radnike javnog komunalnog najviše nekako vole mališani, a ovo je dokaz da i starija populacija voli naše radnike i ovo je priča i prezentacija preduzeća na drugačiji način. Rade veoma težak i častan posao, ali je lepo da imaju i neke druge talente, kao Jovica koji je proglašen za najlepšeg radnika JKP. Pored njega imamo i čuvenog pevača", rekla je Marija Milošević iz JKP "Gradska čistoća".