POMIŠLJALA SAM NA NAJGORE: Edita otkrila kroz šta je nedavno prošla - "Osećala sam da neću podneti"

Edita Aradinović priznaje da joj je najviše žeo što je trpela i njena porodica.

Pevačica Edita Aradinović nedavno je govorila o svom izgledu, ali priznala i da ima dobre i loše dane, kao i svi, te otkrila da je prolazila kroz težak period i da je čak pomišljala na najgore.

Prilikom jednog gostovanja izjavila je da je nedavno bilo trenutaka kada je jako patila i prolazila kroz period psihičke torture.

"Ja sam imala više puta takve misli u svojoj glavi, žao mi je što sam to imala i što je porodica prolazila kroz to. Nije bilo blizu toga, ali znam kakav je osećaj kada misliš da te niko ne prihvata, kada si diskriminisan, ali to je samo u glavi tog nekog ko pati, ko ima problem. Što se tiče vršnjačkog nasilja, stvarno nisam deo toga, ja znam kako bih vaspitavala svoje dete...", rekla je Edita u emisiji "Ekskluzivno".

"Prolazila sam kroz period torture, psihičke, to je bilo nedavno, tako sam osećala da ja to neću podneti... Užasno je što to pričam, ali ja to nikada ne bih uradila, svačiji život vredi", dodala je pevačica koja je i ranije pričala o depresiji.

"Depresiju kao takvu nemam, ali minus faze i neki loši dani postoje naravno! Da bi pobedio u subotu, mora da bude loše u sredu! Čista glava, čisto srce! A negde te i godine izvešte", iskrena je bila.