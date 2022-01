VIŠE NIJE KRALJICA SILIKONA! Starleta izgledom ŠOKIRALA - Imala je DŽINOVSKE grudi, a sada je nećete prepoznati

Prije nekoliko godina javnost je šokirano zurila u slike "prenapumpane" crnke koja se na društvenim mrežama hvalila slikama uvećanih usana i grudi.

Izvor: YouTube/TheRakac85

Tijana Đuričić svima je poznata kao "kraljica silikona", a internet popularnost ju je dovela i do učešća u rijalitiju Farma, a onda je Tijana Đuričić "nestala" iz javnog života.

Ona je svoj fizički izgled promijenila plastičnim operacijama, pa je tako stavila silikone u grudi, usne, nosila je plava sočiva i nadogradnju.

U međuvremenu je riješila da batali plava sočiva i silikone u usnama, smanjila je grudi i smršala. Izvadila silikone iz određenih mjesta, a imala je svega 1.200 kubika u grudima, ofarbala je kosu u crveno i skratila je. Tijana je progovorila i o ulasku u rijaliti program.

"U rijaliti nikakav ne ulazim. Boju kosu sam mijenjala i više nisam kraljica silikona kako su me mediji prozvali od samog početka pojavljivanja u medijima. Živim sasvim normalnim životom", rekla je Tijana.

Tijana Đuričić je svojevremeno ispričala i da je bila u tajnoj vezi sa Kristijanom Golubovićem, kao i da ga je tri godine posjećivala u zatvoru.

"Kristijan mi je upropastio život. Čekam da me pomene u Zadruzi, pa da objavim sve snimke koje čuvam. Godinama me je lagao da me voli. Snimala sam ga kako priča da jedva čeka da mu dođem u posjetu i da me obožava. Čak je htio i dijete sa mnom", rekla je Tijana svojevremeno i istakla da ju je Golubović u Zabeli prijavio kao vanbračnu suprugu i da mu je u zatvor slala pakete i novac.