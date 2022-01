TANJA SAVIĆ UPOZNALA PEVAČA S DRAŠKOM! Slučajno bio na njenom nastupu i iznenadio se - otkrio DETALJE susreta

Tanja Savić je kolegu i prijatelja upoznala s političarem u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Nikola Andjic/YouTube/Tanja Savic/printscreen

Prethodnu godinu obeležila je, između ostalog, i turbulentna veza Tanje Savić i Draška Stanivukovića koju su mesecima krili od javnosti, a nedavno se spekulisalo i o njihovom raskidu.

Međutim, sad su uslikani zajedno u jednom banjalučkom restoranu i na fotografiji se vidi da ljubav cveta.

Tanja i Draško su bili s prijateljima na večeri, a društvo im je pravio i pevač Branislav Bane Bojanić, sin Miloša Bojanića, koji je ispričao kako ga je Tanja upoznala s Draškom.

On se slučajno našao u Banjaluci i na Tanjin poziv došao u klub gde je nastupala, otpevao nekoliko pesama, a onda, na njegovo oduševljenje, upoznao Stanivukovića o kojem ima samo reči hvale.

"Bio sam slučajno u Banjaluci kada me je moja drugarica Tanja Savić pozvala na nastup, a onda, kada dođete, publika i sve to, naravno da sam stao na binu i otpevao nekoliko pesama. To veče me je Tanja upoznala s gradonačelnikom Draškom Stranivukovićem, koji je, moram priznati, pravi domaćin i odličan dečko. Tanja je jedna dobra i neiskvarena duša, njenu prvu turneju sam organizovao ja u Americi i otad smo veoma dobri prijatelji", otkrio je Bane Bojanić.

(MONDO/Srpski telegraf)