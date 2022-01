OVAKO JE AKI GOVORIO O SVOJIM ŽENAMA I DJECI: Pričalo se svašta, a jednu temu nikada nije želio da komentariše

Aki Rahimovski je preminuo iznenada, a ovako je govorio o ženama i djeci.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Aki Rahimovski je preminuo iznenada u 67. godini, a ovako je govorio o svojoj porodici. Rekao je da je "zahvalan majkama svoje djece", koje su se žrtvovale da bi on mogao da pjeva svojoj publici. Pričalo se da ne govori sa sinom Kristijanom i da nikada nije vidio unuke Davida i Filipa.

"Mislim da ne treba pričati o tome i da štampi koja to objavljuje uopšte ne treba pridavati pažnju. To je privatna stvar, ali su to i dalje moj sin i moji unuci i ponosan sam na njih, iako ne želim da razgovaram o tome. Neka se ne ljute, ali postoje novinari i novinari. Novine bi trebalo da se prodaju, a papir trpi svašta", kazao je on svojevremeno za "Story".

Kćerka Edina je pjevala i ponosna je na porodicu muzičara, ali nije željela da tu nađe karijeru. Aki je rekao da nije bio "loš otac ali da često nije bio tu".

"Neću reći da sam kao otac bio loš, ali često zbog posla nisam bio kod kuće. Uvek kažem da sam zahvalan majkama svoje djece jer su taj teži dio odrastanja i gajenja djece preuzele na sebe. Kad god dobijam nagrade naglašavam da ne bi bilo priznanja da nije bilo njih jer odgajanje djece podrazumijeva mnoge žrtve. Imaju puno razumijevanja za moj posao, a kako kažu ljudi takav je posao da ga ni ja ne volim, ali moram da ga radim", rekao je on.

Žene su mu bile "inspiracija i prvo mjesto", i govorio je da je muzika sastavljena od emocija, kao i slika, odnosno osjećanja za oči i za dušu.