POZNAJE JE JOŠ KAD JE DETE BILA: Jašar Ahmedovski otkrio nepoznate detalje o Jeleni Karleuši - "Imala je tad 10 godina"

Proslavljeni pevač bio je veliki prijatelj Divne Karleuše, a Jelenu je poznavao još kao devojčicu. On je oktiro i jednu situaciju koju oboje godinama pamte.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Jašar Ahmedovski bio je veliki prijatelj pokojne Divne Karleuše, a Jelena Karleuša dobro pamti jednu u kojoj je baš ovaj pevač bio gost u njihovoj porodičnoj kući.

Kako je jednom prilikom otkrila, pevačica Jelena Karleuša je od Jašara dobila svoj prvi bakšiš, a pevač je otkrio o čemu je reč. Očigledno se i on dobro seća ovih detalja iz prošlosti.

"Meni je jako drago što je ona to rekla, ja ne volim da pričam o tim stvarima zaista. Eto, pošto je ona sama to rekla, drago mi je da se setila tog trenutka i tog događaja. Ja sam sa njenom majkom bio zaista dobar drug i prijatelj, družili smo se svaki dan kad sam slobodan i nisam na turneji. Ona je radila u "Radio Beogradu", bili smo jako dobri prijatelji. Odlazio sam kod njih kući, ona je tada bila mala, imala je 10-12 godina otprilike. Išla je tada u muzičku školu i svirala mi je jednu moju pesmu koja je u to vreme bila hit "Jagnje moje malo". Svirala je foršpil i eto, ja sam joj da kupi čokoladicu", objasnio je pevač.

Jelena ima veliko poštovanje prema Jašaru, a evo kako je ona ranije govorila o situaciji gde joj je pevač dao prvi honorar.

"Ovaj kralj od čoveka mi je dao 500 maraka tada! U tom momentu plata moje mame je bila dve marke i jako smo teško živele! Tako da je moj prvi muzički honorar bio sa 10 godina, za sviranje pesme "Jagnje moje malo"", napisala je Jelena na društvenim mrežama jednom prilikom.

Jelena danas ima odličnu karijeru