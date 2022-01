KAD BUDE VIDEO ZETA, IMA DA SE RAZBOLI! Džidža u emisiji najavila Bosancu šta ga čeka - progovorila o bebi i o dečku!

Trebalo je da upozna roditelje s dečkom na Božić, ali nije im se dalo.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/Prva tv/printscreen

Aleksandra Stojković Džidža, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, otkrila je da je njen tata trebalo da upozna zeta na Božić, ali okolnosti im nisu bile naklonjene.

Kako je i sam jednom prilikom rekao, najveća želja mu je da mu se ćerka uda, a Džidža kaže da više od toga, ustvari, priželjkuje unuče.

"Nije udaja, nego više unuče. Njemu je više da dobije unuka. Ali dobro, i meni je proradio taj majčinski instinkt i dosta sam se uozbiljila, valjda otkako živim sama. Nije želeo ranije da odem iz kuće, iako sam mu ja to govorila", otkrila je Džidža koja se nada da će ove godine njen tata postati deda.

"Sad će odmah da ozdravi, a onda kad vidi zeta ima da se razboli opet!", našalila se u emisiji budući da zna da je roditelji gledaju, pa ispričala da je Bosanac zapravo trebalo da upozna zeta na Božić.

"Da, međutim, ja sam se razbolela i nisam mogla da prisustvujem Božiću, i tako se to odložilo. Evo, sad su se oni razboleli i on će sada ići na put, neće bti tu. Drugarica me je zvala i rekla mi: 'Jao, to je neki znak. Mislim da ne trebaš'. Mislim da je to samo slučajnost. Novu godinu smo proveli zajedno, izašli smo, nisam želela da radim tada zbog njega pošto on ne živi ovde. I onda sam radila 4. i pao mi je imunitet...", ispričala je pevačica u emisiji Grand magazin.