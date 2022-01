NE NUDI SE KAO PRILIKA, OSIM AKO NIJE POBUDALILA! Bosanac otkrio sve o ćerki Džidži - "Jao, koliko troši!"

Član žirija emisjie "Zvezde Granda" Dragan Stojković Bosanac progovorio je o ćerki Aleksandri, koja je svojevremeno učestvovala u pomenutoj emisiji.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Osim zavidnom karijerom, Dragan Stojković Bosanac svakako može da se pohvali i skladnom porodicom, a ćerku Džidžu hvali kako stigne.

Ona važi za jednu od atraktivnijih devojaka sa scene, pravu priliku, međutim, poznati otac tvrdi da se "ne nudi kao takva, osim ako nije pobudalila".

"Jao, koliko troši! Šalim se, ona je dobra cura koja vodi računa o nama roditeljima, bratu i sebi. Što bi rekle naše umetnice, ona se 'istakinje po svemu'. Odlična je stvarno i ne troši onoliko koliko bih ja da sam u njenim godinama. Tata je još solventan, pa može da pomogne", našalio se producent u emisiji "Grand njuz".

Kad su praznici u pitanju, priča dalje, nema nekog posebnog "otvaranja":

"Mi imamo Božić, slavu i rođendane, samo tad se 'otvaramo'. Kad nemaš unučad, šta ćeš se 'otvarati' curi od 30 i kusur, ona treba da ima decu da se otvara", rekao je Bosanac i dodao:

"Prilika je nešto što slučajno istrči i to ne znači nuđenje, a ja ne verujem da se moja Džidža nudi kao prilika, osim ako nije pobudalila. A to što ima stan u današnjem vremenu gde su stan, kola i odlazak na more nivo življenja, to je pitanje za Skupštinu".