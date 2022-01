"JEZIK JOJ JE DUŽI OD METAR I BRŽI OD ZVEČKE": Bosanac dao hit komentar na ćerkine nove pesme! Svi pratioci mu se smeju

Dragan Stojković Bosanac prokomentarisao je novi muzički pravac kojim je krenula njegova ćerka Džidža.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Dragan Stojković Bosanac, kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" oglasio se na svom Instagram profilu povodom novog projekta njegove ćerke, pevačice Aleksandre Stojković Džidže.

"Jako sam ponosan na svoju Džidžu i to što se upustila u pravac koji je meni nepoznat. Ponosan sam na to kako je uradila. Jezik joj je duži od metar i brži od zvečke. Šalu na stranu, bravo", napisao je ponosni otac.

Izvor: Printskrin, Instagram/d.s.bosanac_official

Iako je duže vreme nije bilo na javnoj sceni, zbog obaveza na fakultetu, Džidža je odlučila da se vrati u velikom stilu i posveti se nešto drugačijem tipu muzike.

Ona je nedavno za "Grandonline" otkrila da nije želela da žuri nigde, htela je da joj se sve kockice poklope i da se onda muzici posveti maksimalno.

"Moram da kažem da me svakako i zbog cele ove situacije sa pandemijom nije bilo dugo pa nisam htela ni sa čim da žurim preterano. Uvek će da me pogura dobra pesma, to me vozi. Poznato je da ja volim da eskperimentišem, uživam u tome i svi znate da se ne bavim plagijatima, već sa svojom ekipom uvek jurim neki nov zvuk i kvalitetan", otkrila je pevačica i dodala da joj je mišljenje oca oduvek bilo najvažnije.

"Naravno da je tata Boske uvek tu, on mora da aminuje sve. Ono što je bitno je da on nikada ne sumnja u mene, bude tu da daje smernice i savete. Ipak, on je moj učitelj u koji god žanr da se upustim", zaključila je ona, a evo kako pevačica izgleda prilikom povratka na estradu: