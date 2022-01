NASTAVNICI SU ME MRZELI JER SAM ZARAĐIVALA VIŠE OD NJIH: Sa 13 počela da peva, pa nestala sa scene - otkriveno i zašto

Pevačicu život nije mazio - otkrila da se zbog borbe za zdravlje svog sina preselila u Ameriku

Pevačica narodne muzike Anica Milenković započela je muzičku karijeru krajem osamdesetih godina prošlog veka, a potom se povukla sa scene i odselila u Ameriku.

Ona se dva put udavala, a život joj zadao nekoliko udarca. Njen sin Filip rođen je bez sluha.

"Filip je rođen bez sluha, zbog čega je morao da prođe komplikovan proces, koji je dao rezultate. Njegovo zdravstveno stanje je uticalo na moju odluku da ostanem u Americi. U vreme kada sam razmišljala da dođem u Srbiju, postojala je lista čekanja za ugradnju implantata i ceo proces je bio veoma dug, što ovde to nije slučaj. Kao roditelj sam želela da se Filip što pre operiše i počne da napreduje. Filip je sada dobro. Govori, sluša, čak se i svađa. Svaki roditelj koji ima dete sa bilo kojim invaliditetom dobro zna koliko je to bolno, teško, treba se boriti i ne odustajati čak i onda kada se napredak ne vidi", iskreno je ispričala Milenkovićeva za medije.

Muzičku karijeru započela je kao dete, sa svega 13 godina, pa je tako nastupe uklapala sa školom. Koliko je početak bio težak za nju, govorila je Anica u inervjuu za "Sabor" pre dosta godina.

"Teško je bilo biti đak i pevač u isto vreme. Koliko sam tugovala, patila i plakala samo ja znam! Posle časova, moji vršnjaci su išli na seoske svetkovine i zabave, a ja sam žurila na koncerte, gostovanja na radio i TV-stanicama. Putovala sam, vraćala se kasno kući, bila hronično neispavana", pričala je ona.

"Nisam stizala da naučim nove lekcije, pa se dešavalo da me pojedini profesori zbog toga kore i pred celim razredom mi "očitaju" odobro predavanje. Jednom me je profesorka istorije pošteno izribala i izbacila sa časa. Dve nedelje nisam bila u školi zbog estradnih obaveza, a ona me je prozvala da odgovaram. Bila sam nespremna. Rekla je da škola i estrada ne idu zajedno, ali mislim da je bila i malo ljubomorna, jer sam ja u to vreme zarađivala više od nje".

