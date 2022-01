ESTRADA BROJI PARE, PORESKA ČEŠLJA! Pjevači zaradili kao nikad - ONA je za 48 sati postala bogatija 70.000 eura?!

02, December, 2020, Belgrade - Nina Trajkovic (ex Jezdimirovic) went out with her son Nikola from the maternity hospital accompanied by her husband Milos Trajkovic, and his parents Radisa Trajkovic Djani and Sladjana Trajkovic were also there. Milos Trajkovic with son Nikola. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 02, decembar, 2020, Beograd - Nina Trajkovic (ex Jezdimirovic) izasla je sa sinom Nikolom iz porodilista u pratnji supruga Milosa Trajkovica, a tu su bili i njegovi roditelji Radisa Trajkovic Djani i Sladjana Trajkovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages