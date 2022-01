OVAKO JE CECA ŽIVJELA PRIJE ARKANA - Mjesecima spavala kod drugarice u Beogradu! Komšinica otkrila tajne!

Svetlana Ceca Ražnatović se iz rodnog kraja Žitorađe, preselila u srpsku prijestonicu gdje je započela svoj novi život.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/MNPress

Kada se doselila u Beograd, Ceca je najprije nekoliko meseci živjela kod drugarice na Vračaru u Beogradu.

Stan koji je Ceca kupila u Beogradu prije svog punoljetstva se u tom trenutku renovirao. Ona do tada nije razmišljala o preseljenju u srpsku prijestonicu jer je završavala srednju školu u Žitorađi i tamo živjela. Davne 1990. godine sa prodatih 350.000 primjeraka albuma, a godinu dana kasnije izlazi album koji obara sve rekorde i Ceca odlučuje da od zarađenog novca kupi sebi stan na Banovom brdu, u Beogradu.



Davne 1993. godine dolazi na ideju da se preseli u Beograd, pošto je završila srednju školu i započinje saradnju sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom. Tog momenta počela je da renovira stan i dok je to trajalo živjela je kod porodične prijateljice Dragice, ali ne kao podstanar već kao gost. Faktički to je bio prvi stan u kom je Ceca boravila u Beogradu, dok je već uveliko bila zvijezda na prostoru čitavog Balkana.

Nakon nekoliko mjeseci, Ceca se preselila u svoj stan na Banovom Brdu i tu je živjela do udaje. Ražnatovićeva upoznaje Željka Ražnatovića Arkana 1994. godine i tada započinju zajednički život u Diplomatskom naselju sve do 1997. godine dok kuća u ulici Ljutice Bogdana nije bila završena. Cecine komšije iz zgrade u kojoj je živjela na Vračaru su oduševljene balkanskom divom i još se sjećaju perioda kada Ceca živjela u ovoj višespratnici.

"Jao dobro ste me podsjetili. Uvijek se svima nama ljubazno javljala i pozdravljala, a bila je prelijepa. Kao anđeo", rekla je Cecina komšinica svojevremeno.

Mlađe generacije, koje žive u ovoj zgradi, ne sjećaju se perioda kada se u nju doselila Ceca, ali su od starosjedilaca čuli za tu priču. Mnogi su čak mislili da je to samo mit.

"Kada je snimila pjesmu 'Kukavica' i 'Šta je to u tvojim venama' ljudi su se ispod prozora skupljali i pjevali njenu pjesmu. To je bilo da ne povjerujete, cijelom ulicom je odjekivala ta pjesma, cvijeće je svakim danom stizalo ovdje. Koliko je to bilo cvijeća, mislim da je mogla da otvori najveću cvjećaru u Beogradu", ispričala je gospođa koja je Ceci bila komšinica.

Na današnji dan, 15. januara, navršilo se 22 godine od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, a Ceca je sa porodicom posjetila njegov grob. Pomenu je prvi put prisustvovao i mali Željko sin Veljka i Bogdane Ražnatović!