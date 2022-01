MI SMO DVOJE LJUDI KOJI SU SE RAZIŠLI... Sale Tropiko otkrio da li je posle razvoda slavio praznike s Jovanom i ćerkama!

Jovana i Sale bili su nepunih 10 godina u braku.

Sale Tropiko i Jovana Pajić razveli su se krajem prošle godine nakon skoro deset godina braka, što su obelodanili zajedničkim saopštenjem i poručili da ne žele da se oglašavaju po tom pitanju.

Pevač je nakon razvoda nastavio sa obavezama, ali nije želeo mnogo da priča na tu temu, a sada je otkrio u kakvom su zaista odnosu, nakon što je prošlo malo vremena.

"Rekao sam sve što sam imao, a mi smo u stvarno super odnosima i to je to. Jednostavno, mi smo dvoje ljudi koji su se razišli", izjavio je Sale.

Jovana i pevač imaju dve ćerke kojima su oboje maksimalno posvećeni, a on i sam kaže da nikada neće dozvoliti da njegov i Jovanin odnos negativno utiče na njihove mezimice, kao i na praznike koje su i ovoga puta proveli zajedno.

"Imale su mnogo želja, sve su im ispunjene. Bio je i Deda Mraz, ma imali smo super parti, dobro smo se podružili i đuskali, tako da nastavljamo dalje. One i dalje uživaju u lutkicama, a to me posebno raduje", ispričao je Sale u emisiji "Premijera".