MILE KITIĆ PROGOVORIO O ELENINOJ TRUDNOĆI! Pevač nikad iskrenije komentarisao ćerku - "To je NJENA ODLUKA!"

Mile Kitić o ćerki Eleni i njenoj karijeri.

Izvor: Instagram/elenakitic, ATA Images /Antonio Ahel

Elena Kitić jedna je od najpopularnijih mladih pevačica na sceni, a njen otac Mile Kitić ne krije koliko je ponosan na nju i uspeh koji je ostvarila.

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena se trudi da svoju karijeru gradi samostalno i isključivo na hitovima, a ne skandalima, a o svemu je za medije otvoreno govorio upravo Mile.

"Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika", započeo je.

Međutim, Mile priznaje da će morati još mnogo da radi kako bi ga stigla.

"Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu", dodao je.

Na pitanje da li priželjkuje da uskoro postane deda, imao je spreman odgovor:

"Od toga nema ništa, u to sam siguran. Može ona da ima momaka, i treba da ima, ali mislim da do tridesete ona ne razmišlja o tome. Posvetila se i karijeri tako da za sad od toga nema ništa", iskren je bio Mile u razgovoru za "Grand Online".