JEDVA ČEKAM DA SE VRATIM I US*EREM MU SE U ŽIVOT! Maja ne odustaje - izbačena zbog NASILJA, ni kazna od 50.000 ne pomaže

Maja Marinković planira povratak u rijaliti samo kako bi se osvetila Filipu Caru

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Starleta Maja Marinković izbačena je iz rijalitija Zadruga zbog nasilja nad Filipom Carem. Iako hitna diskvalifikacija znači i kaznu od 50.000 evra, ona ne odustaje i planira povratak pred Pinkove kamere.

"Jedva čekam da se vratim u Zadrugu i Caru se use*em u život. Nije ni svestan šta ga čeka. Mnogo me je razočarao. Bila sam u pravu za sve što sam mu zamerala, a posebno flert sa drugim devojkama. Kada sam napustila rijaliti gledala sam snimke i videla da mi je svašta radio iza leđa. Skupo će platiti za to", rekla je Maja.

Marinkovićeva je otkrila i da bivšem/budućem naviše zamera flert sa Dalilom Dragojević.

"Nastavio je s tim i kada sam izvačena. Dešavalo se da leži sa mnom na krevetu i bez blama joj dobaci 'Vidi Dakicu, istuširala se, miriše'... mene to isprovocira, pa skočim na njega i posle sam ja kriva što sam ga udarila! Niko da čuje šta je on pre toga rekao i da me je izazvao da reagujem burno".