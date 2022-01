OTKRILA ŠTA JOJ GOVORE NA ULICI, KOMENTARISALA I SKANDALOZNO PONAŠANJE: Car je otpisao Maju, a evo šta ona kaže o njemu!

Maja Marinković je iznenadila novim izjavama.

Izvor: RED TV/screenshot/YouTube/Zadruga Official

Posle izvjesne pauze posle diskvalifikacije iz Zadruge, Maja Marinković se vratila u javnost i iznela šokantne tvrdnje o bivšem dečku, a sada se dotakla i Filipa Cara koji ju je, kako kaže, razočarao.

Kako se ispostavilo, Filip Car je nakon što mu je Maja nanosila povrede i nasrtala na njega, tražio njenu diskvalifikaciju, što se na kraju i dogodilo.

"Samo pravi muškarac ne traži diskvalifikaciju žene koju voli, ne kuka i stoji uz nju i ako pogriješi, i to istrpi", rekla je Maja koja tvrdi da joj na ulici niko nije prišao i negativno komentarisao njeno ponašanje u rijalitiju.

"Rijetko ko ti kaže nešto negativno kad te sretne na ulici. Tu uglavnom hoće da se slikaju, pričaju pozitivne stvari i govore mi: 'To, kraljice!'. Svjesna sam ja svojih grešaka, nije sad kao da sam ja pala s Marsa, pa kao ne znam gdje grješim. Ja griješim već dvije godine u tim stvarima, ali to sam ja. Ti muškarci su zaslužni za to što bude u meni", pravdala se Maja u emisiji na RED televiziji, na iznenađenje mnogih.