"ZAKLJUČAVAO JU JE U STAN I BIO NASILAN": Maja Marinković se vratila i odmah iznijela ŠOK TVRDNJE o bivšem!

Maja Marinković iznijela je šokantne optužbe na račun bivšeg momka.

Izvor: RED TV/screenshot

Poslije izvjesne pauze poslije diskvalifikacije iz Zadruge, Maja Marinković se vratila u javnost gostovanjem u jednoj televizijskoj emisiji.

Maja je u emisiji iznijela tvrdnje koja se tiče njenog bivšeg momka Milana Jankovića Čorbe, koji je i dalje u Zadruzi, a s kojim je bila u kraćoj vezi.

"Da li je to ona priča koju je Đekson nedavno rekao da će se sazna?", pitala ju je voditeljka, a Maja je zatim odgovorila.

"Teodora Bilanović (Čorbina bivša djevojka) je rekla da je on fizički bio grub prema njoj četiri meseca dok su bili u vezi. Da ju je zaključavao u stan, da ga je ona prijavila policiji. Imam te poruke, ona je to rekla mom prijatelju. Prijavila ga je u Savskom vijencu, on je išao tamo na razgovor", otkrila je Maja i osvrnula se na njihovu vezu.

"Prema meni nikad nije bio grub, nisam tu stranu nikada vidjela kod njega, pa mi je bilo čudno što ona to priča", rekla je bivša zadrugarka u emisiji na RED TV i potom izjavila da je Lazar Čolić Zola loš čovjek i da je plakao zbog para, a da Miljana Kulić nije loša.