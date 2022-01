AJ MALO ISKULIRAJ! TEODORA DŽEHVEROVIĆ ODBRUSILA PRATIOCIMA: Isprozivali je na mrežama, ona odmah REAGOVALA!

Teodora Džehverović odgovorila na opaske pratilaca.

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

Nakon nekoliko meseci razdovjenosti, Teodora Džehverović ponovo je u društvu svog dečka Nina Čelebića, što je posebno obradovalo armiju njenih fanova koji ih obožavaju.

Pevačica je posle prvih zajedničkih fotografija odlučila da se osveti svojim pratiocima i iskreno odgovori na sva postavljena pitanja, a jedno od njih izazvalo je posebnu reakciju Džehverovićeve.

"Što se baš u svakoj situaciji trudiš da budeš toliko prekul i je*eno zabavna. Aj alo iskuliraj", napisao je jedan od pratilaca.

Ubrzo je stigao Teodorin odgovor:

"Ljudi, to sam je*eno ja! Znam da mnogi imaju predrasude kada sam ja u pitanju i možda me čak i najviše nervira to 'kako se smeješ na silu, trudiš se da budeš luda, previše si fejk', a ne kapirate da sam ja u privatnom životu sve puta pet. Žao mi je što neki nikad neće shvatiti kakav sam car", napisala je ona.