VODITELJKA OBJAVILA DA JE NEKO PROGONI, OGLASIO SE I MUP SRBIJE: Reagovala Interventna, kod muškarca pronađena motorola

Olja Crnogorac, voditeljka i modna kreatorka tvrdi da je navodno uhodi suspendovani policajac, te je o tome obavestila javnost putem Tvitera.

Izvor: Instagram/montenegrina_o

Bivša voditeljka Olja Crnogorac pre nekoliko godina se povukla sa malih ekrana i otpočela biznis. Postala je dizajnerka, odnedavno i vlasnica rentakar firme, a sada svi na mrežama pričaju o njenim tvitovima gde je objavljivala fotografija muškarca za koje tvrdi da je progoni već danima.

"Čovek koji me je pratio sinoć je Z. V., suspendovani policajac, koji je bio u zatvoru tri godine. Pozvana je interventna i priveden je. Do roditeljeske kuće me je pratio, posedovao motorolu kojom je očigledno nešto nekome javljao. Policija me nije zaštitila", napisla je Olja na svom Tviter nalogu, pa dodala:

"Parkirala auto ispred kuće. Ušla u kuću. On parkirao kuća do moje. Brat izlazi sa drugim autom. Moj 'pratilac' garantovano permutuje da sam ja u kolima i kreće da prati mog brata. Brat to shvata tek na Novom beogradu, izleće iz kola posle dva kruga na kružnom toku."

Povodom njenih navoda oglasio se i MUP Srbije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje kažu da im bivša voditeljka nije lično prijavila ništa, već da je o uradio njen brat.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da su netačni navodi Olje Crnogorac koje je postavila na jednoj društvenoj mreži, a koje su pojedini mediji preneli, da je policija po njenoj prijavi uhapsila muškarca, za koga ona kaže da ju je pratio.

Naime, ona policiji nije prijavila da ju je bilo ko pratio, već je njen brat prijavio da ga je jedan mušakrac kolima pratio 2. januara od Dobanovaca do Ulice kneza Miloša. Brzom i efikasnom akcijom, odmah po prijavi, policija je u Bulevaru kralja Aleksandra zaustavila vozilo i u službene prostorije dovela muškarca kod koga je pronađena motorola. Кonsultovan je i tužilac koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela.

Policija poziva građane da na društevnim mrežama ne objavljuju netačne i neproverene informacije, a da, ukoliko smatraju da im je bezbednost ugrožena, to odmah prijave policiji kako bi mogla pravovremeno da reaguje", napominje se u zvaničnom saopštenju.