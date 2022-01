COBI PEVAO U KLUBU U KOJEM JE MATEJ BIO PRE NESTANKA: "Teško mi je da pričam o tome" - otkrio da li je primetio nešto

Slobodan Veljković Cobi osvrnuo se na kobnu noć kada je nestao Matej Periš.

Potraga za mladićem Matejom Perišem (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra, nakon što se s prijateljima provodio u beogradskom klubu "Gotik", ušla je u peti dan.

Mateju se svaki trag izgubio oko 2:30 časova, a te noći je u klubu u kojem je nestali mladić bio s društvom nastupio i Slobodan Veljković Cobi.

Pevač se oglasio povodom nemilog događaja koji već danima potresa javnost i koji pomno prate i srpski i hrvatski mediji, ali i ostali u regionu, te rekao da te noći nije primetio ništa čudno.

"Bila je super atmosfera, ali bukvalno ništa nisam primetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primetio. Nisam video to društvo, bio sam u jednom mestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi" rekao je Cobi i dodao da je vrlo potresen zbog ovog slučaja.

"Malo mi je teško da pričam o svemu tome, sve to mi je strašno. Video sam i snimke koji su objavljeni, nemam reči. Jezivo je to, i tim roditeljima... Ne znam šta bih rekao", izjavio je pevač za 24sedam.rs.

Od jutros su na Savskoj promenadi angažovani i ronioci Žandarmerije Srbije, a na osnovu nekoliko snimaka koji su objavljeni u svim medijima zaključuje se, prema još uvek nezvaničnim informacijama, da je Matej Periš navodno trčao oko sat vremena nakon što je izašao iz kluba.

Otac mladića Nenad Periš i dalje je u Beogradu i, kako je rekao, biće tu sve dok ne pronađe sina, dok su se Matejevi prijatelji, njih šestorica, nakon datih izjava policiji i poligrafskog ispitivanja danas vratili u Split.

