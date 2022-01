Pojavila su se dva nova snimka na kojima se navodno vidi kako mladić Matej Periš (27) istrčava iz beogradskog kluba "Gotik", a potom ulazi u reku Savu.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Sve službe MUP-a Srbije i dalje intenzivno rade na rešavanju misterije nestanka Mateja Periša (27), a kako kaže bivši srpski inspektor za otmice i iznude, Slobodan Mišković, snimci sa kamera su razjasnili neke stvari, ali bi bilo dobro i da se pronađe telefona nestalog mladića, koji je odmah prestao da radi. Potvrdio je i da su prijatelji Splićanina, koji su u noći nestanka bili sa njim u klubu "Gotik", i koji su prijavili nestanak, ispitani na poligrafu.

"Njegovi drugovi su ispitani na poligrafu, nisu ih pustili tek tako da odu. Mnogo je naporno bilo pregledati sve kamere koje su zabeležile njegovo kretanje, jer ima mnogo kamera na mnogo objekata. Sve to treba pogledati i ne sme ništa da se propusti", rekao je Mišković.

Na pitanje da li je moguće da se radi o otmici, Mišković kaže: "Godinama sam radio na otmicama i uvek je praksa da se ako je neko otet u roku od 24 sata kontaktira porodica i da se postave uslovi za puštanje. Znam da ljudi koji tragaju za ovim mladićem znaju šta rade i zašto to rade tako kako rade, ne vidim ništa nelogično u postupanju službe. Mnogo nelogičnosti ima u tome šta je prethodilo nestanku. Kad se ovako nešto desi i vidimo da je neko pokušao da pliva, jedino logično je da tu tražite, jer ne možete tražiti negde drugo, iako reka ide nizvodno. Znaju kolege koje rade na reci, dešavalo se da se neko utopi ovde, a nađu ga u Šapcu."

Mišković je otkrio i da je Matej dugo trčao: "On je dugo trčao, možda i oko sat vremena. Što se tiče ovog snimka na kom se vidi da neko pliva, postoje metode da se nedvosmisleno dođe do toga da li je to on ili ne. Matej je dugo trčao jer je možda mislio, ako je komzumirao alkohol, ili šta već, da će za tih sat vremena doći sebi."

Kako kaže, bitno je da se pronađe bilo šta što mu je pripadalo: "Sve što bi se našlo da je njemu pripadalo bi imalo značaja, počev od mobilnog telefona, koji je odmah prestao da radi. A zašto? Verovatno zato što se skvasio."

Osvrnuo se i na to da nestanci, nažalost, nisu neoubičajena pojava: "Nestanaka ima dosta, i reše se na razne načine. Uvek su aktuelni krajem školske godine, deca beže zbog ocena. Nestanci se dešavaju, ništa neobično. Dobro je što su video kamere delom neke stvari razjasnile u ovom slučaju."