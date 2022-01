KAKO SI SVE TO REKLA, NIKO TI NIJE POVEROVAO! Voditeljka isprozivala Draganu Mirković, pevačica joj odmah odgovorila!

Sanja Marinković u svojoj emisiji ugostila je pevačicu Draganu Mirković, a njihovo peckanje privuklo je pažnju.

Izvor: Pink tv /printscreen

Marinkovićeva je svoje goste upitala u čemu često umeju da preteraju, a Dragana Mirković je svojim odgovorom iznenadila sve u studiju.

"Ja inače nisam sklona preterivanjima u životu, ja sam ozbiljna žena, jel'te", našalila se Dragana, pa nastavila:

-"Šalu na stranu, meni kao ozbiljnoj ženi nije primereno niti svojstveno da preterujem, jedino što mi je dozvoljeno malo preterivanje u hrani, ali to je već stvar hedoznima, godina i tako dalje... Jer sa godinama smo sve veći hedonisti, tako da ja sebi dozvoljavam samo tu vrstu preterivanja, a sve ostalo nije primereno", iskrena je folk zvezda.

"Jao, kako si sve to izgovorila... Niko ti nije poverovao", uzviknula je voditeljka.

"Svi koji me poznaju znaju da govorim istinu, a to bi i ti Sanja trebalo da znaš, poznaješ me, ali zbog rejtinga... Meni je Ivica već rekao, Sanja će zbog rejtinga da udari na nas, iako nas poznaje i zna da govorimo istinu, ali već me je napala... Sanja, niko ti neće poverovati", šaljivo je rekla Dragana, na šta su se svi u studiju "Magazina In" nasmejali.