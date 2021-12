"TEK SAD SAM POČELA DA ŽIVIM": Tanja Savić prelomila! Otkrila svoju veliku ljubavnu tajnu i iznenadila sve

Pjevačica Tanja Savić konačno je otkrila kako stvari stoje kada je njena ljubav u pitanju.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private/screenshot

Pjevačica Tanja Savić godinu na izmaku pamtiće po burnim ali i teškim događajima. Kako kaže, o njenom životu se mnogo pisalo i nagađalo, a sada je riješila da otkrije i neke detalje.

Njena navodna veza sa Draškom Stanivukovićem podigla je veliku buru u javnosti, oni nisu krili da se poznaju ali nikada nisu potvrdili navode o ljubavi između njih.

Pjevačica je više puta isticala da ne želi da komentariše, a pred Novu godinu otkrila je da je skoro dvije godine sama i da joj to odgovara najviše.

"O mom ljubavnom životu se mnogo nagađa i piše, ali ja sam odlučila da ne pričam o tome, jer šta god da kažem, izvuče se iz konteksta, te mi je bolje da ćutim i posmatram. (smijeh). Skoro dvije godine sam sama i uživam u svojoj samoći i ne bih željela da mi to iko kvari. Ko god da se sad pojavi, to ne bi bilo dobro, jer ja sam napokon spoznala kod sebe šta znači biti slobodan i tek sad sam počela da živim i da nemam pritisak partnera. Ne bih voljela da to ponovo doživim u bliskoj budućnosti. I dalje se nisam oporavila od cijele situacije koja mi se desila i smatram da ću kada bude bilo pravo vreme biti spremna za novu ljubav. Ne znam kada će se to desiti, ali vjerujem da hoće, ja sam i dalje mlada", rekla je Tanja za Alo, a ovo su Tanjine i Draškove slike koje su ugledale svjetlost dana: