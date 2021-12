Kristijan je u glavi lud ali nije bezazlen. Za mnoge mangupe je mangup. Za mene i mog brata nije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/youtube/printscreen/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Ljubomir Manojlović, poznat kao Buca Džambas, ponovo je u nedavnom intervjuu prozvao javno Kristijana Golubovića tvrdeći da bi mogao da ga bije samo jednom rukom, i to levom.

"Mi smo Kristijanu bolna tačka. Moj brat i ja. Koga je Krtistijan ikada upucao? Dajte mi jedno ime. Jeste jednog dečka izbo nožem. Ali koga je Kristijan upucao? Kristijan je u glavi lud ali nije bezazlen. Za mnoge mangupe je mangup. Za mene i mog brata nije. Za nas je mali. On je za mnoge poznate mangupe institucija. Ali nije za sve. Nije za one velike. Kristijan boluje od kompulzivnog laganja. Prevedeno on je patološki lažov. On želi da jači od nas. To se nikada neće desiti. Krivo mi je što ga nisam nalupao. Za mene je on bezvredan, nije on moj nivo", rekao je Manojlović.

On napominje da je Kristijan pobegao posle frke sa Zoranom Manojlovićem, Bucinim bratom.

"Posle frke sa mojim bratom on je pobegao pa je moj brat 1994. dobio poruku na pejdžer da se Golubović nalazi u jednoj diskoteci. Istog momenta su se moj brat i ekipa skupili jer je Kristijan kao bio sa drugpovima. Kad su stigli naleteli su na Šljuku. Pitali ga gde je Kristijan a ovaj im rekao da se muvao tu par minuta i da je otišao. Još su ga posle po gradu tražili. E da su ga tada moj brat Kiza i ova ekipa našli to bi Kristijanu bilo poslednje što je video i čuo u životu. Ubili bi ga kao psa. Nek zahvali Bogu što beži po inostrastvu i po zatvorima. On sa mnom da se bije? Kako da se bije sa mnom kad je mrtav. Tvrdi kako ja ne mogu da uradim ni dva čučnja. Evo da sparingujemo. Desnu ću da vežem, levom ću da bijem", rekao je Manojlović u intervjuu za Balkan info.

Krsitijan je svojevremeno ispričao da je pucao na Bucinog oca ali je i tvrdio da je majka braće manjlović "bila u ludnici".

"Nikada on nije pucao na mog oca. Kristijan je došao ispred naše kuće i počeo da galami i da zove mog brata Zorana. Moja majka je tada uspavljivala mog sestrića. Izađe na prozor i tu krenu da se raspravljaju. Moj otac čuje prepirku, dođe na prozor a Kristijan pobegne. Ma kakvi bre pucao na moj oca?! Pa da li ti misliš da bi on to preživeo da je zaista to uradio", ispričao je Manojlović.

Podsetimo, Golubović je, jednom prilikom, izrevoltiran prozivkama od strane Buce Džambasa rekao da su on i njegov brat Zoran cinkaroši i da je zbog nji bio u KP domu Niš.

"Koji Buca Manojlović, cinkaroš. Pi*ka debela ćelava, pobegla u Kanadu i sere. Što ne dođe na Zvezdaru pa da mi nešto kaže. Cinkaroš on i njegov brat Zoran Manojlović Kiza. Namestili mi… Izbo sam čoveka zbog njih. Pojurio ih oko kola mačetom izbodem čoveka u nogu. I nameste mi u Palati pravde i zbog njih dobijem KP dom u Nišu", rekao je tada besno Golubović pa nastavio:

"Je*em ih, u usta ih je*em klošarska. Tuko sam ih stotinu puta, ocu sam im pucao u glavu. Šta će oni klošari raspali. Otac cinkaroš, oni cinkaroši. Majka im bila da l’ u ludnici ili šta već. Smrdljiva kuća bila uvek, jad i beda. Šta će oni, to svi znaju. Bežali po ulici Milana Rakića kad sam izašao iz pikapa. Zatvorio se slepac tamo u ostavu nije smeo da izađe."