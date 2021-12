LAŽE ME, NOVAC DAJE ZOLI! Marija besna na Miljanu, oplela i po Ivanu Marinkoviću - "OLOŠ, dete ga ne interesuje" 

Marija Kulić ispričala je kako je ćerka Miljana laže za honorare koje dobila od rijalitija, te da jedan deo novca daje Lazaru Ćoliću Zoli.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Instagram/printscreen/miljana_kulic_official

Nakon što je u medijima osvanula vest da je Miljana Kulić navodno unapred uzela honorar iz rijalitija kako bi vratila dugove Lazara Čolića Zole, oglasila se njena majka Marija Kulić.

"Ona se oko novca sve dogovara sa produkcijom, pa mene slaže. Ako joj produkcija isplati tri honorara unapred, Miljana meni kaže da su joj dali dva, kako bi jedan mogla da preusmeri na Zolu. Šta su njih dvoje novca potrošili, mogli su pola stana da kupe. Miljana me uvek laže oko zarade iz rijalitija", ispričala je Kulićka čije je sada zdravstveno stanje u najboljem redu.

"Imala sam operaciju štitne žlezde. To mi je bila treća operacija ove godine, ali hvala bogu problem je bio benigan. Moje stanje je mirno, videćemo šta će dalje biti", zaključuje Marija Kulić.

Marija Kulić je takođe otkrila da Ivan Marinković, sa kojim Kulićeva ima dete, ne želi ni da vidi sina, a ni da čuje za malog Željka.

"Niti pita za dete, niti ga ono interesuje. Ništa mu ne kupi, ni ne pošalje. On je njegov otac, ali to njega očigledno ne interesuje. Prošle godine mu je u Šimanovce za Novu godinu odneo paketić i to se čuo sa mojim suprugom Sinišom preko telefona. Šta očekivati od jednog alkoholičara? Ja sam odmah na početku veze znala da od toga nema ništa. Znaš kad će se setiti Željka? Kad ona postane neko i nešto, pa će mu onda dolaziti i tražiti da mu finansijki pomaže. To je ološ", rekla je Marija.