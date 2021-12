NEMOJTE DA ME MRZITE ZBOG TOGA: Stevan Anđelković priznao ono što se većini neće svideti - Uživam u tome!

Otkrio zbog čega u ovom periodu istinski uživa.

Izvor: YouTube/Grand Online

Pevač Stevan Anđelković pojavio se na sceni još 2003. godine, kada je u Zvezdama Granda brzo pobrao simpatije publike i izdvojio se skromnošću i pristojnošću.

Iako ga već neko vreme ne viđamo u javnosti, Stevan je tu i tamo prisutan, a pandemija korona virusa poremetila mu je planove. Ipak, kako kaže, nije odustao od muzike i priprema dosta toga novog u narednoj godini.

Do tada, uživa u novogodišnjim praznicima i priznaje da ga je euforija odavno uhvatila.

"Meni je zima najlepše godišnje doba, ja zimu prosto obožavam. Nemojte da me mrzite sad zbog toga (smeh). Obožavam ovaj period, nekako me sve to asecira na prijateljstvo i na porodicu. Posle svega što nam se dešava, samo želim svima dobro zdravlje, radost i mir", iskren je bio pevač.

Poznato je da je najbolji prijatelj Milice Todorović, kao i da mu je ona kumovala na venčanju, a ne isključuje ni mogućnost da njih dvoje snime duetsku pesmu.

"Joj ne znam, nismo nikada poslovno razgovarali i razmišljali kada je naš odnos u pitanju. Nešto smo skoro pričali da bismo mogli da snimimo neku pesmu, rekla mi je: 'Joj, kume, aj' nam napiši neku pesmu", tako da što da ne?! Ali ako izađe neka dobra pesma koja može da bude naš duet, onda sto posto snimamo", otkrio je Stevan Anđelković.

S dugogodišnjom devojkom venčao se 2018. godine, a ovako su izgledali mladenci: