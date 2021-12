BIO KARLEUŠIN MILJENIK, ŽENE GA OBOŽAVAJU, A ZBOG KRIZE RADIO KAO KURIR! Pjevač otkrio kako su reagovali kada ga vide

Zvijezda Granda otkrila da su mnogi mislili da je skrivena kamera.

Izvor: Instagram/zarko_madzic

Pjevač Žarko Madžić, koji je bio među favoritima u Zvezdama Granda, kao i miljenik Jelene Karleuše, ne stidi se nijednog posla, pa je tokom pandemije morao da se snalazi kako je umio.

Pjevač je u početku radio kao kurir, jer nastupa nije bilo.

"Kada je krenula korona nije bilo nastupa i ja sam radio kao kurir. Primim tridesetak paketa i onda ih raznosim po adresama, uglavnom neke sitne stvari za kuću koje ljudi naruče preko interneta", priznao je Žarko i dodao:

"U tom trenutku gori Instagram, djevojke me spopadaju, a onda ja sjutradan zovem nekoga i kažem: 'Ovdje kurir, imam pošiljku za vas' i kada me vide na vratima nastane muk. Mnogi su me pitali da li je to skrivena kamera. Govorili su mi da su me juče gledali na televiziji i da im nije jasno kako sad radim kao kurir", ispričao je Žarko, kojem će jedna situacija naročito ostati u pamćenju.

"Ali najjača situacija je bila kada sam se pojavio na vratima sa vezanom kosom i podočnjacima i jedna žena mi kaže: 'Ti mene podsjećaš mnogo na jednog pjevača', a ja je namjerno pitam da li misli na Adila. Međutim, ona meni odgovara: 'Ne, ne, ima neki momak u takmičenju Zvezde Granda i neopisivo ličite', a ja zapravo isprozivam samog sebe i kažem joj: 'Ma, on je jedna debilčina, znam ja njega, ali ja to što on radi nikada ne bih mogao da radim, zato se i bavim ovim poslom. Šalim se gospođo, to sam ja'", prisjetio se pjevač koji je priznao i da se često susreće s negativnim komentarima na društvenim mrežama.

"Uživam kad čitam loše komentare o sebi, ali najviše volim da čitam pljuvačinu o sebi, ja uživam u tome iako to možda bolesno zvuči", priznao je u emisiji "Grand magazin" i iznenadio mnoge.