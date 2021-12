AKO NE POPIJEM NE MOGU DA FUNKCIONIŠEM! Pevač priznao da ne može bez alkohola - "Dešavalo mi se da PADNEM s bine" 

Amar Gile priznao je da nekada popije i koju čašu više, ali i da su ga koleginice proganjale.

Izvor: Instagram/amargileofficial

Popularni pevač Amar Gile Jašarsaphić, nedavno je otkrio da voli udate žene, a sada je priznao da ume da pretera sa alkoholom zbog čega je imao i pehove.

"Voleo sam da popijem, volim i dan danas. Na nastupu ne mogu da funkcionišem ako ne popijem jer gledam ljude koji piju i dobro im je, a ja gore kao 'crna ovca'... Ne mogu tako da stvorim emociju. Nisu u pitanju samo jedna, dve čaše, iskreno, bude više čaša ali mogu da se iskontrolišem. Dešavalo mi se da preteram, ali tad je već kasno, nema tu popravke" Ispričao je Amar i otkrio kakave je pehove imao kada popije:

"Imao sam neke neobične situacije, na primer, pad s bine. Po sebe sam najgori, može se reći".

Amar je priznao i da su mu se pojedine koleginice nabacivale, ali nije želo da otkrije njihova imena.

"Bilo je par koleginica koje su me pratile i proganjale, ali ne bih da otkrijem ko su i da kaljam njihov obraz. Bilo je to davno, još dok sam bio u takmičenju", istakao je on i otkrio koliki je najveći bakšiš dobio.

"Bilo je velikih bakšiša, i po pet,10 hiljada evra, ali ja na kraju vratim taj novac ljudima, jer meni pare ništa ne znače. Imam novac za koji dogovorim svirku i to je to, rekao je Amar Gile.