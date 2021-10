ŽENE SU DANAS GORE OD MUŠKARACA, SVEGA SAM SE NAGLEDAO: Amar neće pevačicu  "Bolje ona koja sedi kod kuće dok ja radim"

Pevač otkrio šta misli o emotivnoj vezi sa koleginicom

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevač Amar Gile početkom prošle godine razveo se od supruge sa kojom je bio u braku četiri godine, a sada je priznao da uživa u skladnoj vezi sa novom devojkom nešto više od godinu dana.

Gile je otkrio da nikada ne bi mogao da bude u vezi sa pevačicom jer je ljubomoran, ali i otkrio kakva je žena idealna za njega.

"Mogao sam ja biti sa pevačicom, ali eto nisam. Jednostavno ne bih mogao da podnesem to, jer znam kroz svoj život kroz šta bi ona prolazila, tako da ja sam ljubomoran. Bolje imati ženu kod kuće da ja radim", rekao je pevač i otkrio da ga "devojke saleću iako je u vezi i da se na nastupima svega nagledao".

" Uvek će biti žena oko nas, ali moramo biti pažljivi, danas su žene gore nego muškarci, spremne su na sve".

Pevač je ranije otkrio i šta je sve doživeo na nastupima.

"Dešava se da me čekaju posle nastupa, ali više kako bi se slikale sa mnom. Startuju me, pogotovo me je jedna iz rijalitija jurila, jedva sam se otkačio i preko instagrama me startuju. Raznih žena ima".