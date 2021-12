BIVŠI MUŽ RASKRINKAO IVANU VRANIĆ! Bio u zatvoru, pa se oženio učesnicom Bara - ovo NISTE ZNALI o njoj!

Bivši suprug Ivane Vranić podelio nepoznate detalje o njoj.

Izvor: Kurir Televzija

Ivana Vranić je za samo dva dana od početka rijalitija Bar postala jedna od najkontraverznijih učesnica, a nešto više o njenoj prošlosti i životu je sada otkrio njen bivši suprug Bane Novičić.

On je otkrio kakva je Ivana privatno, ali i zbog čega je uplovio u brak sa njom, kao i kakav odnos imaju sada.

"Opasna je. Mnogo mi je pomogla u nekom momentu života. Sada je poštujem kao drugara i prijatelja. Uvek ću biti tu za nju. Kad su me drugari posle 10-15 godina ostavili na cedilu ona nije, pomogla mi je. Ako me ona zove u pola noći za pomoć, ja odmah idem i pomažem", započeo je, pa progovorio o zatvoru:

"Nije važno zbog čega sam bio. Zaglavio sam bio na četiri godine u Mitrovici. Nisam nikog ubio ni silovao. To su bile klinačke ludorije sa 22-23 godine. Ona je moja bivša žena, ali ja sada imam porodicu. Moja sadašnja žena zna sve o njoj, objasnio sam joj da mi je mnogo pomogla i to je to", objasnio je.

Izvor: Kurir Televzija

"Ivana kada nekoga voli, spremna je na sve. Spremna je da da svoja leđa. Mnogi su to koristili, ali to je on".

A na pitanje kako komentariše dosadašnje učešće Ivane Vrani u rijalitiju Bar i da li se može očekivati neka ljubav ili seks pred kamerama, Bane je imao speman odgovor:

"Ne znam, nikad nismo pričali toliko na tu temu. Ljudi se tokom godina menjaju, ne zalazim toliko u taj njen deo intimnog života. I ako to bude uradila, to će verovatno biti zbog publiciteta i prve nagrade. Spremna je na šou biznis", rekao je.

"Uf, uf... Temperamentna je samo tako. Ona neće nikog da dira prva, ali ne da na sebe, kao muškarac je, ima tu energiju", objasnio je Novičić.

Ovako se Ivana do sada pokazala:

