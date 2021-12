"JOŠ SAM U KREDITU I KO ZNA DO KADA ĆU OTPLAĆIVATI": Pevačica se povukla, pokrenula biznis pa upala u dugove do guše

Pevačica je otkrila da tri godine nije nastupala ali da se posvetila drugom poslu.

Pevačica Marina Tadić je pre dve godine postala majka i od tada je poželela da se povuče iz javnosti i potpuno posveti ćerki Veri, međutim, polako se vraća na scenu. Ove godine pokrenula je svoj biznis, otvorila je restoran zbog kog je i dalje u kreditu.

Pevačica je otkrila da se posvetila porodici i da je sve drugačije od kada je njena ćerka došla na svet.

"Vodim miran život, nikad kod mene nije bilo skokova, izleta, ali nemam ni potrebe za takvim životom. Kad imate dete, onda ste vezani za porodicu. Ali evo, lagano se vraćam na scenu, imala sam nastup posle tri godine i shvatila sam da ja bez muzike ne mogu i da se neću povući do kraja, kako sam mislila", ispričala je Tadićeva za portal "24sedam".

Iako nije nastupala nekoliko godina, Marina tvrdi da joj nije krivo jer je pored svoje ćerke bila u najlepšim trenucima. Kako kaže, kad povuče crtu, može da zaključi da je iza nje vrlo lepa godina u kojoj je uspela i da pokrene sopstveni biznis.

"Zaista sam se trudila da ne propustim te najlepše trenutke sa ćerkom, kad ona progovori, prohoda, kad pravi neke slatke stvari. Prva godina je lagano prošla jer je bila korona i sve je stalo, a u drugoj sam već započela novi biznis. Uspela sam da u ovoj godini proživim lepe trenutke sa njom, ali i da dignem drugi posao na noge i vratim se svom prvobitnom zanimanju. Ne mogu da kažem da je ovo bila loša godina, jer kad podvučem crtu, jako sam srećna što sam uspela da završim mnogo toga", rekla je a onda priznala i da zbog novog biznisa ima kredit koji još uvek otplaćuje.

"Bez preterivanja, sav novac sam uložila u novi posao. Još sam u kreditu, koji još uvek otplaćujem i ko zna do kada ću. Ali ne žalim, mislim da sam uložila u pravu stvar. Već imamo zakazane proslave i slavlja za narednu godinu, ljudi su prepoznali čari prirode. Nikada nisam govorila o novcu i ne želim da kažem koliko sam uložila, važno je da je to nešto što će meni u budućnosti donositi ne samo zaradu, već i zadovoljstvo", rekla je pevačica.

Marina je istakla i šta je za nju loša godina, ali i koju će zauvek pamtiti kao posebnu.

"Najgora Nova godina mi bude kad ne radim i uvek je bilo u vezi sa poslom. Čim radim, to je super, a najbolja godina u životu mi je bila 2019. na 2020. jer sam tada dobila dete. To je poklon koji svi mogu poželeti, tako da će to biti zauvek moja najbolja godina dok ne dođe drugo dete", zaključila je Marina koja je ove godine napravila i veliku promenu u svom izgledu: