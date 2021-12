MUŠKARCI BALAVILI ZA NJOM, ZARAĐIVALA DNEVNO 100€ BAKŠIŠA: Od kasirke do manekenke - zgodna Dragana htela samo FUDBALERE

Lepa Dragana bila je i učesnica rijalitija, a "padala" je isključivo na fudbalere.

Izvor: Instagram/dragana_banic

Fudbaler Luka Jović uskoro će dobiti drugo dete sa manekenkom Sofijom Milošević, ali prošle godine su ga povezivali i s drugom devojkom.

Mediji su brujali o Lukinoj vezi sa manekenkom Draganom Banić, inače bivšom učesnicom "Parova", a sve se dešavalo u pauzi između raskida i pomirenja sa Sofijom, s kojom je danas u srećnoj vezi i njihova porodica će uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Dragana Banić je domaćoj javnosti kao manekenka, ali i devojka koja je navodno svojevremeno zavela mnoge poznate muškarce, kao štosu fudbaleri Nemanja Radonjića i Saša Lukić. Kako su tvrdili učesnici Parova, tamo je imala intimne odnose, a i menjala je partnere. Čak je u pomenutom rijalitiju tražila Đaniju Ćurčiću da je poveže sa fudbalerima.

"Đani, moraš da me izvedeš u grad, da me upoznaš s nekim fudbalerima. To mi treba. Ali, neki za mene, znaš kakve ja volim", rekla je Ćurčiću.

U jednom intervjuu za "Wannabe" magazin otkrila je da od punoletstva ne može da se odbrani od muškaraca.

"Od svoje osamnaeste godine ne mogu da se odbranim od 'jačeg pola'. Kao dete sa sela, zaista nisam često odlazila u Beograd. Svakog septembra sam šetala Knez Mihailovom i kupovala sveske sa kvadratićima, linijama... Tih prethodnih desetak septembara sve je bilo isto, dok se nisam pojavila pre tri godine upravo u Knez Mihailovoj... Toliko sam pocrvenela od sramote, da sam trčeći otišla u Ruski car, sela i zamolila konobara da mi donese čašu vode i krempitu. Motala su mi se po glavi sva ta lica koja ne skidaju pogled s mene, mog lica, mojih nogu, moje zadnjice, grudi... Osećala sam se kao da sam nekome nešto skrivila, a nisam", rekla je tada i nastavila.

"Tu se javio taj prvi muško-ženski odnos... Oni su uzdisali i otvorenih usta se okretali za mnom, a ja sam bežala. Moram da priznam da su mi se muškarci gadili u tom trenutku. Tih godinu dana do svog 18. rođendana sam mislila da sam lezbijka", napisala je Dragana.

Ima fotografiju i sa čuvenim Džonijem Depom, na kojoj bi joj svaka žena pozavidela...

Dragana Banić s Džonijem Depom

Izvor: Instagram/dragana_banic

...a nevinost je izgubila kada je postala punoletna.

"Toliko sam se zaljubila u njega, da danima nisam jela.... Naravno, pohvalio se svojim drugarima da sam nevinost izgubila upravo s njim. Ne mogu vam opisati koliko me je to bolelo, samo sam bila neiskvareno dete sa sela (lepšeg od Pariza). Završila sam školu i krenula da radim na pumpi kao kasirka. Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su bukvalno za mnom. Ostavljali su mi ogromne bakšiše, svoje brojeve telefona, a ja sam mislila samo na njega. Dnevno sam znala da zaradim bukvalno 100 evra bakšiša, jer su muškarci ludeli za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se 'istresli'. Od naivne i fine devojčice sam se pretvarala u zver", završila je Dragana i dodala da se te godine prijavila u jednu modnu agenciju i da je imala sreće, te da je od "deteta sa sela" završila u svetskim prestonicama mode, a prva stanica bio joj je Pariz.