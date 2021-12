Saša Matić otkrio da je sa suprugom "preležao dečije bolesti"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevač Saša Matić, koji ove godine proslavlja 20 godina na sceni, otkrio je kako je detalje svog braka.

Uprkos tome što je ozbiljan porodičan čovek, bez skandala i svađa sa kolegama, mediji ga često stavljaju u okvire nevernog muškarca koji voli kafanu, provod, i proriču kraj njegovog braka:

"Moja supruga i ja nemamo tih problema. Davno smo prelažali te dečje bolesti, a moram da priznam da se i ne sećam kada smo to prebrodili jer sam mnogo bio zauzet pevanjem, nastupima i građenjem svoje karijere", rekao je pevač za Alo.

Saša Matić, koji uživa u skladnom braku sa Anđelijom već 18 godina, otkrio je svojevremeno da osmeha i dobre atmosfere ne manjka u njihovom odnosu. Ipak, kada bi to izostalo, pevač je priznao da bi momenalno otišao od supruge i više se nikada ne bi vratio.

Vidi opis SAŠA MATIĆ OTKRIO DETALJE BRAKA SA ANĐELIJOM: "Ni ne sećam se kako smo to prebrodili" - pevač o traču da se razvodi Saša Matić Saša Matić Saša Matić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MONDO/Stafan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 5 5 / 5

"Supruga i kćerke su navikle da zbog posla često nisam kod kuće i razumeju me. Kada sam kod kuće, trudim se da provedemo kvalitetno vreme i da se potpuno posvetim porodici. Često me pitaju da li sam strog ili popustljiv tata, a ja nisam ni jedno, ni drugo jer nikada nisam tu", rekao je Matić za "Kurir" i otkrio koja je tajna njegovog uspešnog braka.

"Nema tu tajne. Ljubav, razumevanje i podrška, a kod mene sve to postoji. Ako me pitate da li moram da se iskupim, jer nisam kod kuće, pošteno da vam kažem, ne iskupljujem se ni sam sebi. Kada sam kod kuće, mora da bude dobra atmosfera, da se slažemo, smejemo i uživamo, a ako nije tako, odmah odem. Znam da je to sebično, ali to je istina. To isto važi za brak, da je atmosfera između mene i supruge nekada bila loša, otišao bih", rekao je Matić za Kurir.