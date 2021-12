IMALA TRI BRAKA A NJEMU NIJE REKLA "DA": Bio je velika ljubav Verice Rakočević! Danas šeta plavušu koja podseća na nju

Verica Rakočević je sa ovim markatnim muškarcem provela osam godina, ali je o toj ljubavi retko govorila.

Modna kreatorka Verica Rakočević udavala se tri puta, ali jednom muškarcu ostala je neostvarena ljubav.

Verica se prvi put udala za Borana Karamana, koji danas živi u Londonu, a sa kojim je dobila ćerku Elenu, drugi put za Zorana Rakočevića, čije je prezime zadržala, i sa kojim ima sina Milorada i ćerku Milenu. Treći put sudbonosno "da" rekla je 2013. godine kompozitoru Veljku Kuzmančeviću.

Verica je uvek važila za ženu neobične lepote i harizme, živi punim plućima ne obazirujući se na komentare sredine, a udvarača joj nikad nije nedostajalo.

"Muškarci su me voleli. Nikome nisam bila prolazna avantura, niti bih imala decu sa muškarcem koga ne obožavam. Proživela sam prave ljubavne romane. Inspirisala sam muškarce da budu romantični", rekla je Verica jednom prilikom.

Međutim, malo ko zna da je Verica devedesetih godina često boravila u italijanskoj prestonici gde joj se smešila blistava karijera ali i velika ljubav. Tamošnji mediji Vericu su zvali "balkanska Koko Šanel", održala je sjajnu reviju na čuvenim Šnaskim stepenicama i oduševila svet, na šta je kreatorka i dan danas ponosna.

Ona se u tom periodu zabavljala sa italijanskim producentom Valterom Lančelotijem. Njihova veza trajala je 8 godina, a pričalo se da joj je Italijan poklonio skupoceni prsten, ali zauvek je ostala misterija da li je to bio verenički prsten ili samo znak pažnje.

Verica tada nije želela da govori puno o njihovoj ljubavi koja se razvijala na relaciji Beograd - Rim, a kada su je mediji pitali za razlog čestog odlaska u Italiju, diplomatski je odgovarala.

"Meni uvek u ovakvim situacijama Bog pošalje poklon i te vrste, da mi da snagu da izdržim, da me neko podržava, hvali, da mi govori da sam najbolja, najfenomenalnija, najfantastičnija, da ću dotaći zvezde, da ću uspeti, da imam nekog ko stoji iza mene svojim karakterom jer bez toga ne bih sve izgurala. Imam svoju priču koja je lepa, daje mi snage, a da li će i koliko trajati ne znam. To se nikad ne zna. Važno je da on stoji sada iza mene moralno. Nije mi potreban neko da mi kupi auto, nakit ili parfeme, sve to sebi mogu da priuštim. Ali godi mi neko ko ima fantazije da, recimo, isprazni celu kafanu, ostavi jedan sto nasred kafane i dovede orkestar koji svira cele večeri", govorila je Rakočevićeva tada.

