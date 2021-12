CELI REGION JE GLEDAO SA LJUBAVNIKOM KOJI JE ŠAMARA: Predstavljala je Jugoslaviju na Evroviziji, a onda ređala neuspehe

Mogla je da ima veliku slavu ali nije iskoristila to. Pred celom Srbijom izblamirala je i sebe i porodicu.

Pevačica Suzana Perić postigla je veliku slavu u bivšoj Jugoslaviji, predviđali su joj dugu i blistavu karijeru ali poslednjih godina pala je u zaborav. Nakon što je shvatila da je nema u javnosti ušla je u rijaliti, ali tamo se nije pokazala u najboljem svetlu i sve je krenulo po zlu.

Ona je predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji 1982. godine, snimila 4 albuma, a onda se povukla sa scene. Kako je navela, želela je da se posveti deci i porodici. Ona je estradnom menadžeru Vladi Peroviću, bivšem dečku Lepe Lukić, rodila dvoje dece, sina Nikolu i ćerku Dajanu.

U septembru 2018. učestvovala je u rijalitiju "Zadruga" gde je stupila u vezu sa Mikijem Đuričićem iako ju je kući čekao muž i deca. Njih dvoje su u početku krili emocije zbog kamera, ali su se onda opustili. Međutim, u jednom trenutku došlo je do sukoba pa je Miki čak ošamario Suzanu, što je ona teško podnela.

"Plakala sam zato što me je povredio sam taj čin. U životu mi se to nije desilo, nisam ni slutila da tako nešto može da mi se desi, pogotovo ne od čoveka koji je od mene napravio boginju, od čoveka koji mi je zvezde sa neba skidao... Na kraju je pustio da mi sa neba padne na glavu, da me potpuno potopi. Plakala sam jer je srušio sve zajedničke snove. Plakala sam jer sam shvatila da je to kraj - oprostiću to kao čovek, ali to više nikada ne može da bude kao što je bilo niti će biti. Desilo mi se posle toliko godina nešto najlepše, to je je ljubav, a posle toga mi se dešava nešto najgore, to je horor. Emocije su mi se pomešale, ja sam i dan danas u nekoj konfuziji", rekla je Suzana Sanji Marinković svojevremeno u emisiji.

Miki ju je ovaj potez takođe teško pao, pokajao se zbog svog postupka ali do pomirenja između njih nije došlo.

"Kriv sam, ne sporim ništa. Nisam trebao da udarim Suzanu, šta god da je ona meni rekla, a sad se svi pitaju šta je to... Šta koga briga šta je rečeno i šta god da je, nije trebalo da je udarim. Nadežda je mene prva ošamarila i udarila u povređenu nogu, gde sam slomio karlicu. Nisam pretukao ni Suzanu, ni Nadeždu, nisam ni bio u stanju, ja sam čovek koji je hodao na štakama, koji je bio povređen, imao sam nervni slom. Ništa od toga ne opravdava to što sam uradio, jer sam, opet ponavljam, kriv, ali treba to sve sagledati iz šire perspektive", rekao je Miki tada.

Suzana se posle ovog rijalitija povukla iz javnosti, dok je Miki ponovo u rijalitiju, a dobio je i ćerku Dunju te se posvetio porodici. Evo kako izgleda Mikijeva izabranica i kako su ćerki proslavili rođendan: