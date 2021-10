PEVAČICA GRMELA U LEOPARD HALJINI, DAČIĆEV SIN STISNUO I NE PUŠTA: Luka smuvao Milicu - nisu se razdvajali celo veče!

Pevačica Milica Jokić, koja se proslavila u takmičenju ''Pinkove zvezde", uhvaćena je u noćnom provodu zajedno, ruku pod ruku, sa svojim dečkom Lukom Dačićem, sinom političara Ivice Dačića.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Zaljubljeni par bio se svu noć raspoložen, blistali su i nisu skidali pogled jedno sa drugog.Ono što je posebno privuklo pažnju, jeste da se Luka i Milica nisu razdvajali cele večeri.

Pored Luke i Milice, otvaranju su pisustvovale i brojne zvanice sa domaće javne scene, među kojima su Suzana Mančić i voditeljka Jovana Jeremić, ali svi su komentarisali i pevačicin izgled i haljinu sa leopardovim šarama.

Milica je nedavno održala promociju svog novog prijekta gde je otkrila sve o vezi sa Lukom Dačićem. O potencijalnom svekru, Ivici, imala je samo reći hvale, a otkrila je i kako je njeno prijateljstvo s njegovim naslednikom Lukom preraslo u ljubav.

"Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu", rekla je Milica.

Pogledajte njene Instagram fotke: