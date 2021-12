NAMJESTILI SU MI MLADU DJEVOJKU, ŽENA JE SVE GLEDALA! Željko Samardžić otkrio kako je na ovu scenu reagovala Maja!

Pjevač Željko Samardžić prisjetio se kako je izgledao trenutak kada su mu namjestili mlađu djevojku, te otkrio kako je na ovu scenu reagovala njegova supruga Maja koja je sve gledala.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Željko Samardžić nedavno je sa suprugom Majom proslavio 44 godine njihove velike ljubavi, a kako naglašava povjerenje je glavna stvar koja ih je održala.

Da ima sve razloge da mu vjeruje, Maja se uvjerila jednom prilikom kada je Željko odolio čarima raskošne ljepotice koja mu se nabacivala.

"Moja supruga je svjesna sa kim živi, ko joj je suprug. Među nama vlada poverenje. Čak sam jednom prilikom bio žrtva skrivene kamere i to je pokazalo moje pravo lice. Upao sam u neki izazov. Namjestili su mi mladu djevojku kako bi vidjeli kako ću da se ponašam", ispričao je Samardžić za "Premijeru".

"Kada sam došao kući svi porodično smo gledali tu skrivenu kameru. Žena me je samo poljubila kada se prilog završio i zahvalila mi se što sam se ponio tako kako sam se ponio", dodao je pjevač, aludirajući na to da je ostao potpuno imun na čari zanosne ljepotice.

Pogledajte kako izgleda pjevačeva supruga Maja, koja se rijetko pojavljuje u javnosti!

Željko Samardžić, nedavno je otkrio da boluje od "hašimoto" sindroma i ispričao kako je saznao da ima dijagnozu.

"To nije više problem. Pijem tablete. Izgledalo je tako što odjednom sam sređen počeo da se znojim. Mislio sam da je to do koncertnih sala. Uvek sam imao peškiriće da se brišem, to je trajalo godinama. Mislio sam da imam druge probleme. Sjećam se da sam u Sremskoj Kamenici operisao znojne žlezde, imao sam i kratak fitilj, brzo sam reagovao. Kad se otkrio problem sa štitnom želzdom, da je hašimoto, bilo je lakše. Piću tablete dok mi srce izdrži... Sad se lijepo osećam. Čuvajte zdravlje, pazite se, djeca na internetu nek ne primaju sve srcu i nek se više druže", rekao je Željko.