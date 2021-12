BIO SAM SAV SREĐEN, A ONDA SAM SAMO POČEO DA SE ZNOJIM: Srpski pevač o trenutku kada je saznao da je BOLESTAN

Pevač Željko Samardžić nedavno je otkrio da boluje od "hašimoto" sindroma, a sada je oktrio kako je saznao da ima dijagnozu

Pevač Željko Samardžić je pre 8 godina saznao da ima probleme štitne žlezde zbog čega su mu lekari savetovali da promeni način života i da se posveti svom zdravlju. On je to poslušao i počeo više da brine o sebi, a sada govori i kako se nosi sa bolešću.

"To nije više problem. Pijem tablete. Izgledalo je tako što odjednom sam sređen počeo da se znojim. Mislio sam da je to do koncertnih sala. Uvek sam imao peškiriće da se brišem, to je trajalo godinama. Mislio sam da imam druge probleme. Sećam se da sam u Sremskoj Kamenici operisao znojne žlezde, imao sam i kratak fitilj, brzo sam reagovao. Kad se otkrio problem sa štitnom želzdom, da je hašimoto, bilo je lakše. Piću tablete dok mi srce izdrži... Sad se lepo osećam. Čuvajte zdravlje, pazite se, deca na internetu nek ne primaju sve srcu i nek se više druže", rekao je Željko.

Otkrio je planove, i ne krije radost zbog toga što će postati deda:

"Možda bude i neki album. Bio sam vredan tokom korone. Dosta sam vremena proveo u bokakotorskom zalivu. Isključim se i lakše sam prebrodio koronu i sve što se dešavalo. Minja moja, najmlađa ćerka je u drugom stanju, pa čeka bebu početkom februara, nju posebno čuvamo. Moja ćerka će pevati prateće vokale sa stomakom i bebom 24., na koncertu. Njen izabranik je gitarista i vidim da je sretna".

Željko je u emisiji prokomentarisao i smrt influenserke Kristine Kike Đukić:

"U toku sam sa ovom mladom devojkom koja je završila tragično. To je tako bolno. Jednom prilikom je neko objavio lažnu vest da se nalazim na platnom spisku pošte Srbije. Ne znate ni kakve sam prozivke dobio i poruke. Poželeo sam da nikada više ne dođem na televiziju. Bio sam razapet i jedva sam rasprodao koncert, upravo iz tog razloga jer je to uticalo na ljude. Ljudi su se verovatno iznenadili da sam ja na tom spisku. Neki dragi ljudi su poverovali u tu laž, to se ne može rečima ispričati kakvih je tu reči bilo. To je užas, koristim priliku da izjavim saučešće porodici" - poručio je pevač.