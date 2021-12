"NOSIM SE SA TIM KAKO ZNAM I UMEM": Željko Samardžić o bolesti sa kojom se bori! Pogledajte kako on danas izgleda (FOTO)

Pevač Željko Samardžić otkrio je detalje bolesti sa kojom se godinama bori.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevač Željko Samardžić je pre 8 godina saznao da ima probleme štitne žlezde zbog čega su mu lekari savetovali da promeni način života i da se posveti svom zdravlju. On je to poslušao i počeo više da brine o sebi, a sada govori i kako se nosi sa bolešću.

"To je jedna autoimuna bolest štitne žlezde koja stvara povremene probleme, ali čim sam krenuo sa redovnim terapijama, onda je sve u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom obolevaju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo a da to nisam ni znao", rekao je Željko za Objektiv.

Za Željkom su ludele mnoge žene, a brkovi koje je nedavno nosio iznenadili su mnoge. Pevač tvrdi da mu je taj imidž bio vrlo interesantan ali je morao da ih se reši iz zdravstvenih razloga.

"Brkovi su otišli, a možda se jednog dana vrate. Bilo je interesantno, a onda sam imao nekih problema sa kožom, pa mi je smetalo brijanje. Sada kad gledam te slike, moram da kažem da su me poprilično ostarili", rekao je pevač kroz osmeh.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Željko i njegova supruga Maja su u braku 44 godine, a evo kako je ona gledala na njegovu promenu imidža.

"Supruga je dobila novog muža posle 40 godina braka (smeh). Maja i ja smo već 44 godine u braku i ako bog da, da doživimo i 50 godina, da proslavio zlatnu svadbu", rekao je Željko, a vi pogledajte kako izgleda njegova supruga, ali i kakav imidž pevač danas gaji: