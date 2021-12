TOG CRNOG DANA JE NJENOJ MAMI BIO ROĐENDAN: Otkriveni novi detalji istrage o Kikinoj smrti! Nije počinila samoubistvo?

Drugarica Kristine Kike Đukić koja je bliska sa porodicom, otkrila je nove detalje u vezi smrti mlade gejmerke.

Izvor: Instagram/printscreen/kikax3

Kristina Kika Đukić (21), mlada influenserka, jutjuberka i gejmerka i dalje je glavna tema medija jer se o njenoj smrti kriju tajne. Kako je prvo isplivalo da je izvršila samoubistvo, sada postoji sumnja da ju je ipak neko ubio.

Njena prijateljica Mina Dea Avramović gostovala je u emisiji "Red zone" gde je otkrila nove detalje policijske istrage. Njih dve su bile veoma bliske ali su se poslednjih godinu dana udaljile. Međutim, Mina je i dalje bliska sa Kikinom porodicom.

Kako Mina otkriva, u izveštaju patologa piše da je uzrok smrti nepoznat, a stan u kom se tragedija dogodila je zapečaćen. Kako ona navodi, pretpostavlja se da nije samoubistvo u pitanju a da će dalja istraga utvrditi o čemu je reč.

"Cela ova priča i sve ovo što se piše u medijima je napravilo jako veliki problem Kikinoj porodici. Oni ne mogu nju da sahrane po običajima Srpske pravoslavne crkve, zato što sveštenik ne može da održi opelo jer se zna da kada osoba izvrši samoubistvo da se opelo ne drži. Međutim, to ovde nije slučaj. Dobili smo izveštaj od patologa da se zapravo uzrok smrti ne zna. Ja sam to poslala medijima, u dogovoru sa njenom porodicom. Dok ne dođe toksikološki nalaz, koji se nekad čeka i dva meseca, mi nećemo znati koji je definitivni uzrok smrti. Možemo da nagađamo, ali to je upravo ono što je dovelo do ove situacije da Kikina porodica, na svu ovu muku, mora da se bavi time kako će da sahrane svoje dete i svoju sestru. To što se piše za drogu i lekove, nije istina. Stan u kom je Kika živela je zapečaćen sa onom policijskom trakom, a kada se osoba samoubije ne postoji nikakva istraga. Ovde je istraga u toku. Kada bude više informacija, njena porodica će se javiti i reći o čemu se tačno radi. Nešto se dogodilo, ali to je na policiji, patolozima i doktorima da istraže o čemu se tačno radi", rekla je Mina.

Ona je zatim otkrila i da je dan na koji je Kristina izgubila život bio veoma važan datum za porodicu Đukić.

"Informacija koju javnost verovatno ne zna, jeste da je taj dan bio rođendan njenoj majci... A Kika definitvino nije bila osoba koja bi, čak i da je to uradila, a ne znamo još šta se tačno desilo, ne bi to uradila na dan kada je rođendan njene majke", zaključila je Mina.

Podsetimo, Kika Đukić je bila jedna od omiljenih srpskih gejmerki, jutjuberki i influenserki među mađom populacijom. Rođena je u Beogradu, imala je samo 21 godinu i bila je jedna od retkih devojka gejmerki kod nas, a u martu 2015. godine pokrenula svoj Jutjub kanal na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima je igrala jednu od popularnijih igrica.

Sahrana će se održati danas na groblju Lešće.