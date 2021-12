"BOLJE JOJ JE DA NAĐE POSAO": Gagićeva prokomentarisala Barbarinu trudnoću sa Darkom, Bobakova osula paljbu

Suparnice su još jednom pokazale da nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/barbara.bobak/darkolazicofficial

Pevačica Barbara Bobak, devojka Darka Lazića, ne krije da nema lepo mišljenje o Marini Gigić, pevačevom bivšom verenicom sa kojom ima sina Alekseja.

Nekoliko puta su se već prozivale po medijima, ali ovog puta je Barbari zaparalo uši to što je Marina navodno za "Svet" prokomentarisala njenu trudnoću.

"Sada će da vidi kakav je pravi Darko", rekla je navodno Marina, a onda je Barbara osula po njoj.

"Imam da joj poručim samo da je bolje da nađe posao neki... Mogla bi da nešto pametno radi u životu", rekla je Bobakova, pa nastavila:

"Previše ima slobodnog vremena da koristi taj svoj mozak nepostojeći, pa tako lupa gluposti. Zabija stalno nos tamo gde joj nije mesto, šta je se tiče to kad je niko ništa nije ni pitao", dodala je besna Barbara, a evo kako ona i Lazić uživaju u svojoj ljubavi:

Podsetimo, Barbara je nedavno izjavila da Marina sve radi iz ljubomore prema Darku i da i dalje gaji osećanja prema ocu svog sina.

"Ona to radi od prvog dana. Govori takve stvari iz ljubomore. Kad kažem ljubomora, kažem to u smislu da li ima i dalje emocije prema njemu ili nema. Eto, to je nešto čime ona tera inat jer ne može ni sa čim drugim pošto nikoga ne zanima šta ona ima da kaže ili šta ona misli, pa hajde preko deteta", rekla je Barbara nedavno, a onda je spustila loptu:

"Ma, biće to sve okej. Ja nju razumem i ne ljutim se na nju. Razumem jer znam da je Darko divno stvorenje za imati pored sebe i nije lako sigurno kada izgubiš takvu osobu", zaključila je Bobakova tada.