SKINULA PERIKU UŽIVO U PROGRAMU! Nataša se sama ošišala na ĆELAVO - Rekla da je dečko naterao, a sada ga brani! (FOTO)

Bivša učesnica Zadruge Nataša Radan sve je šokirala kada je na Instagramu objavila sliku i otkrila da se sama ošišala do glave.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Sada se pojavila u emisiji "Pitam za druga" sa perikom na glavi, koju je u programu uživo skinula i pokazala sad već malo poraslu kosu.

Iako je Nataša prvobitno izjavila da je to morala da uradi, jer joj je dečko "zapretio, te da je plakala", sada ga ipak brani i tvrdi da je ona samo preozbiljno shvatila njegove reči.

"Nije se ništa desilo! Ja sam rekla da sam plakala i da mi nije bilo lako da to uradim, a to nije bilo tako, istina je drugačija. Nikakva prevara se nije desila, imala sam neki poziv sa bivšim momkom i to je sve. On je video taj poziv , a ja sam preozbiljno shvatila njegove reči: 'Ili ćeš se sama ošišati ili ću ja to da uradim kad se vratim', bilo mi je lakše sama", rekla je Nataša i dodala:

"Kad je došao on je bio u čudu nije mogao da veruje da sam stvarno uradila to. Posle smo se zajedno smejali tome kako izgledam. Ja sam shvatila da to moram da uradim, mislila sam kad se vrati ko zna šta će da me sačeka, nisam znala da li će biti agresivan, pa silom da me šiša, mislila sam bolje ću sama, lakše ću to da prebrodim", istakla je ona i dodala da joj je krivo što se ošišala i je i dalje u ljubavi sa dečkom.