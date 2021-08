UČESNICA ZADRUGE SMUVALA BUBU KORELIJA?! Pričala da je bila sa oženjenim pjevačem, pa napravila HAOS zauzetom reperu?

Domaći mediji pišu da je Nataša Radan smuvala Bubu Korelija.

Izvor: ATA Images/Antono Ahel/YouTube/Printscreen/Zadruga Official

Nataša Radan, poznata je po učešću u rijalitiju Zadruga čiji će dio biti i u narednoj sezoni koja će startovati 5. septembra, navodno je smuvala repera Bubu Korelija koji je već neko vrijeme u vezi sa jednom manekenkom.

Kako "Kurir" piše Nataša je nedavno bi­la u Sa­ra­je­vu, gdje ju je po­kri­va­la pri­ja­te­lji­ca i nekadašnja rijaliti cimerka Ria­l­da Ka­ra­ha­sa­no­vić.

Ona je oti­šla u Bo­snu i He­r­ce­go­vi­nu jer je Bu­bi, kao i nje­go­vom ko­le­gi Dža­li Bra­tu navodno za­bra­njen ula­zak u Sr­bi­ju, te neće nastupiti na festivalu u Beogradu gdje su, kako se navodi, trebalo da se vide.

Navodi se i da je na In­sta­gram pro­fi­li­ma i Bu­be i Na­ta­še do­šlo je do pro­mje­ne - oni su se odjed­nom ot­pra­ti­li na ovoj dru­štve­noj mre­ži, a spe­ku­li­še se da su to ura­di­li jer je Bu­bi­na zva­ni­č­na dje­vo­j­ka sa­zna­la za ovu ko­m­bi­na­ci­ju i na­pra­vi­la haos.

Muzičar je navodno na­re­dio Na­ta­ši da dr­že ve­zu u ta­j­nos­ti, ali kao što je to i ra­ni­je či­ni­la, ona je svo­jim obja­va­ma svi­ma sta­vi­la do zna­nja gdje se na­la­zi.

Buba Koreli

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Podsjećamo, Nataša Radan iznijela je ranije u rijalitiju tvrdnje da je bila u vezi sa tada oženjenim pjevačem Amarom Giletom Jašarspahićem, što je on u nekoliko navrata negirao.

"Jesam se viđala sa njim dok je on bio u braku, on je bio inicijator svakog našeg viđanja. Kada bi dolazio u Beograd, on se meni javljao, mi bismo se vidjeli i prije nastupa i posle nastupa. Nije mi jasan, nije ispao fer niti korektan prema meni. Ja sam prema njemu imala poštovanje koje on prema meni nije, što je sada i pokazao. I te priče koje on sada prosipa, sve su to bukvalno priče za malu djecu ili možda priče koje je prosipao svojoj ženi dok je bio u braku četiri godine, ali ne bih to komentarisala niti to ima veze sa mnom, to je njegov problem. Viđali smo se prošle godine, to je trajalo dva mjeseca prije mog ulaska u rijaliti", rekla je Nataša svojevremeno za Pink.rs.

Nataša Radan

Izvor: YouTube/Zadruga Official