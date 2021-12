NASILJE U KUĆI, ZANEMARIVANJE SINA, POSLEDICE IZ PORODICE: Ana Korać osula paljbu po Miljani Kulić posle jezivih scena

Ana Korać otkrila je da je njena bivša rijaliti cimerka psihički vrlo nestabilna i da joj nije mjesto u Zadruzi.

Miljana Kulić juče je diskvalifikovana iz rijalitija "Zadruga 5" zbog krvničkog napada na bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu, i to tokom spavanja. Miljana ga je izudarala štiklom po glavi, raskrvarila ga, a onda mirno legla da spava. Probudilo ju je obezbjeđenje koje je došlo da je izvede napolje iz daljeg takmičenja.

Ovo ponašanje zaprepastilo je sve učesnike rijalitija, gledaoce, ali i bivše učesnike Zadruge. Jedna od njih je i Ana Korać koja ne može da vjeruje šta se desilo.

"Miljani nije mjesto u rijalitiju, ona jednostavno nije više za to. Za opstanak u Zadruzi, potrebno je da budes neizmjerno psihički jak, a ona je nešto sasvim suprotno. Nestabilna je i to je razlog ovakvih užasnih scena. Ona treba da bude kući sa svojom djetetom, a ne da se bije po Zadruzi", rekla je Ana i nastavila:

"Ja ne znam šta je to više sa ženama. Od kad žene biju muškarce, stvarno mi ništa nije jasno. Mislim da su njih dvije jako slične, obije imaju neki psihički poremaćaj, ali ja smatram to opet proizilazi iz porodice. Možda su pretrpjele to, kao neki vid porodičnog nasilja, a sada im je ovo kao neki bunt. Mislim, kako se meni nikad to nije desila. Zato što sam ja iz normalne porodice i lijepo sam vaspitana."

