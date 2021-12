OVAKO DANAS IZGLEDA KLINKA IZ SIJINOG SPOTA! Zbog jednog videa bila na meti prozivki, sad glumi i KIDA na Instagramu!

Medi Zigler ima 19 godina i ulogu u filmu slavnog oskarovca

Izvor: YouTube/screenshot/Sia/Instagram/maddieziegler

Medi Zigler smo upoznali kao klinku u spotu pevačice Sije za pesmu "Chandelier", koja je napravila haos na muzičkim top listama.Nakon ovog spota pogledali smo i video za pesmu "Elastic heart", u kojem smo ponovo videli Medi i glumca Šaju La Bafa, koji su se našli na meti javnosti zbog načina na koji "dvanaestogodišnja devojčica igra s odraslim muškarcem".

Medi je igračica od svoje druge godine. Učila je u studiju Ebi Li Miler i trenirala balet, akrobatiku, džez, stepovanje... Doživljaji igračica iz ove trupe dokumentovani su u urnebesnom rijalitiju "Dance Moms".

SIja joj je u međuvremenu postala kuma, na društvenim mrežama je objavila kada joj je pevačica za 16. rođendan poklonila skupoceni automobil, a prošle godine je Medi i zaigrala u njenom filmskom prvencu.

U pitanju je ostvarenje "Music" u kojem je igrala autističnu, mlađu sestru Kejt Hadson, a pre toga je imala manje uloge i u ostvarenjima "The book of Henry" i "To All the Boys: P.S. I Still Love You".

Medi je ove godine sarađivala i sa Stivenom Spilbergom na adaptaciji "Priče sa zapadne strane" koji je imao premijeru u Los Anđelesu, gde smo imali prilike da vidimo kako Medi sada izgleda.

Podsetite se njenog najpoznatijeg spota:

sija Izvor: YouTube/Sia

I pogledajte kako danas izgleda: