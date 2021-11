TUMOR JE NESTAO, VEROVALI ILI NE! Srpska glumica o borbi sa opakom bolešću - Bila je zakazana i operacija

Glumica Zinaida Dedakin je osoba koja gde god da se pojavi pleni svojim vedrim duhom, a javnosti je malo poznato da je uspela da se izbori sa velikim zdravstvenim problemom.

Izvor: Pink/screenshot

Uvek ostavlja utisak vedre osobe, koja pleni osmehom sa kojim ide kroz život i sa kojim se izborila za svoje mesto u glumačkom svetu. Ali, javnosti je nepoznat detalj da je uspela da se izbori sa zdravstvenim problemima.

Tada se obratila za pomoć psihoterapeutu Marku Pešiću za kog kaže da joj je mnogo pomogao.

"Da, ja sam se razbolela. Ali kažem, toga više nema. Nisam više bolesna. Ali, ono što je najlepše u svemu tome, ko me je u svemu tome lečio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Verovala sma u 'bele misli', ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne verujete. Moja deca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji", ispričala je glumica, a potom dodala:

"Baš prijatelji, oni su mi izlečili tumor. Taj tumor je nestao, koji je inače bio veoma veliki. Bila je zakazana operacija. Da li neko veruje ili neveruje? Više se time i ne bavim. Moji prijatelji, ljubav i toplina su bukvalno istopili taj moj tumor. Njega nema godinama", ispričala je Zinaida u emisiji "Novo doba".