KOBNA GREŠKA I NASTANAK HITA "IDEMO NA MARS": Slađa nije želela ni da čuje, rekao sam joj da moramo da prehranimo decu!

Đole Đogani otkrio je kako je nastao čuveni hit, bez kojeg su umalo ostali.

Izvor: Youtube/Djogani

Grupa Đogani devedesetih godina je bila jedna od najpopularnijih dens grupa, a njihova legendarna pesma "Idemo na Mars" u to vreme napravila je pravi bum na muzičkoj sceni.

Razlikovala se od svih ostalih, pre svega zbog šaljivog teksta, a Đole Đogani otkrio je u svom dokumentarnom filmu kako je nastala.

"Sedeo sam s mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi, o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: 'Druže, jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu', i ja kažem 'To, to nam treba. Idemo na Mars'", počeo je priču Đole u svom filmu "Život i scena".

"Tražio sam da bude novo, šaljivo... To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao s nekim delom teksta", objasnio je.

U momentu kada je pesma završena i kada je trebalo objaviti je i napraviti opštu pometnju, desilo se nešto neočekivano. Fatalnu grešku napravio je čuveni Kobac u čijem su studiju su Đole i njegova tadašnja supruga Slađa Đogani snimali pomenuti hit.

"U to vreme nije bilo hard diskova i nije bilo autosave-a, ja sam se pogubio, nisam kliknuo save i zaboravio da snimim", rekao je Kobac i dodao da je mislio da će ga Đole ubiti kada mu je video pogled.

"Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu, sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: 'Sad ću, brate, da ti napravim još bolji aranžman'. I napravio je stvarno bolji aranžman", otkrio je Đole.

Međutim, usledio je još jedan problem - Slađa nije želela da otpeva ovu pesmu, ali ju je ipak nagovorio.

"Kada sam rekao Slađi, ona nije htela da čuje da peva taj tekst. Rekao sam joj da imamo decu i da moramo da zaradimo pare. I eto, nastade hit", sa osmehom danas priča Đole Đogani.