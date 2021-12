DOBILA SAM BATINE I NIKAD TO NEĆU ZABORAVITI: Aleksandra Prijović otkrila kako Filip reaguje kada ga iznervira!

Aleksandra Prijović će ovu godinu pamtiti po vremenu provedenom sa sinom.

Aleksandra Prijović je neko ko veoma voli praznike i novogodišnju euforiju, ali je često previše zauzeta zbog posla, kao sada tokom decembra, pa je već okitila jelku u svom domu.

Prethodnu godinu pamtiće po lepim stvarima koje su joj se desile na privatnom planu, a najviše po vremenu provedenom sa sinom Aleksandrom.

"Prethodnu godinu najviše ću pamtiti po vremenu koje sam provela sa sinom, jer sam zbog cele ove situacije dosta vremena provela kod kuće, što mi je i najlepše tokom ove korone. On svaki dan priča o Deda Mrazu i Novoj godini, on jedva čeka poklon i svaki dan gleda ispod jelke", ispričala je Aleksandra, koja često ume da iznenadi supruga poklonom, bez nekog posebnog povoda.

"Nedavno je Filip pričao da hoće da promeni telefon i meni je u jednom trenutku palo na pamet da mu kupim i to sam i uradila", otkrila je, ali i priznala da ume opasno da iznervira supruga.

"Više stvari on meni zamera nego ja njemu iskreno, jer sam ja eksplozivna, tvrdoglava, ma ima dosta da se nabraja kada sam ja u pitanju", rekla je Aleksandra.

Dete je razvedenih roditelja, pa je kao devojčica bila na dve adrese, a jednu situaciju posebno pamti.

"Kada sam bila mala, jednoj maminoj drugarici nisam persirala, sećam se da sam dobila batine, nisu bile strašne ali je vikala na mene, na to često pomislim. Posle toga nikada nikome ko je stariji od mene nisam rekla ti, pa i dan danas kada upoznajem nekoga uvek persiram, iako mi kažu "nemoj", to mi je ostalo za ceo život. To bih volela da naučim i mog sina", izjavila je.

